LIDL: TRE NUOVE APERTURE A SAN GIULIANO MILANESE (MI), LUCCA E CARINI (PA)

Giovedì 5 novembre altre tre inaugurazioni per l’Insegna per un investimento complessivo di oltre 21 milioni di euro.

(mi-lorenteggio.com) San Giuliano Milanese (MI), 5 novembre 2020 – Dopo aver inaugurato 6 nuovi punti vendita ad ottobre, Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 660 punti vendita su tutto il territorio nazionale, apre il mese di novembre tagliando il nastro, giovedì 5, di ben tre nuovi punti vendita, da Nord a Sud passando per il Centro: San Giuliano Milanese (MI), Lucca e Carini (PA). L’investimento complessivo sostenuto dall’Azienda per le tre operazioni ammonta ad oltre 21 milioni di euro che rientrano nel piano di sviluppo denominato “Lidl per l’Italia” fondato su tre pilastri:

1. investimenti immobiliari per oltre 400 milioni di euro con l’apertura prevista di 50 nuovi punti vendita entro la fine dell’esercizio fiscale, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica;

2. la creazione di nuovi posti di lavoro con oltre 2.000 assunzioni previste per l’anno in corso;

3. la valorizzazione della filiera agroalimentare italiana anche attraverso l’export di oltre 1,6 miliardi di euro di prodotti Made in Italy nei quasi 11.000 punti vendita dell’Insegna nel mondo.

Il nuovo Lidl di San Giuliano Milanese (MI)

Lidl Italia ha inaugurato stamane il suo nuovo punto vendita a San Giuliano Milanese che sostituisce lo storico punto vendita di Via Bixio, 1 inaugurato nel 2009 e non più rispondente alla nuova immagine aziendale. Al taglio del nastro ha preso parte anche il Sindaco Marco Segala. Questo supermercato, sito in Via Tolstoj, 63 ha portato all’assunzione di 17 nuovi collaboratori, risvolto occupazionale particolarmente positivo soprattutto nell’attuale contesto economico.

Il nuovo punto vendita rispecchia la politica di sviluppo dell’Azienda che predilige operazioni di riqualificazione di aree già edificate, con grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica. La struttura dispone di un impianto fotovoltaico di 155 kw mentre all’interno sono installate luci a LED che consentono di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Nel parcheggio sono presenti delle colonnine per la ricarica di auto elettriche, messe gratuitamente a disposizione della clientela.

In collaborazione con l’amministrazione comunale, inoltre, Lidl ha riqualificato anche un’importante opera di pubblica utilità, a testimonianza della propria vicinanza al territorio: la rotatoria situata di fronte al punto vendita per rendere la viabilità più scorrevole unita alla realizzazione della pista ciclopedonale.

L’inaugurazione del punto vendita Lidl di San Giuliano Milanese si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza necessarie: i collaboratori sono muniti di mascherine e guanti monouso, mentre alle casse sono installate barriere in plexiglass. Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita vengono forniti il gel igienizzante per le mani o i guanti monouso, oltre ad un carrello igienizzato per gli acquisti. Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30.

V. A.