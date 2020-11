(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2020 – Questa sera, intorno alle ore 18.00, in viale Corsico all’altezza con l’intersezione con la via Privata Lavagna, un 13enne è stato investito da una vettura e, dopo le prime cure del personale sanitario, giunto con un’ambulanza e un’automedica, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti rilievi.

Redazione