(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2020 – Nel pmeriggio di oggi, alle ore 16.40, all’incrocio tra via Balilla e viale Tiabaldi, un uomo di 80enne è stato investito da uno scooter, guidato da un 20enne. Per l’impatto con il motoveicolo e per la conseguente caduta a terra, l’uomo ha riportato gravi ferite. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato da un’ambulanza della Croce Bianca all’ospedale Policlinico di Milano in gravi condizioni e in codice rosso.

V. A.