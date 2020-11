COVID – DUE NUOVI FARMERS’ MARKET A SESTO SAN GIOVANNI

Nonostante le nuove restrizioni per l’emergenza coronavirus, si allarga con una doppia inaugurazione la rete dei farmers’ market di Campagna Amica nell’area metropolitana milanese. Nei prossimi giorni – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – due mercati contadini apriranno per la prima volta nel cuore di Sesto San Giovanni.

Dalla frutta alla verdura, dai formaggi ai salumi, e ancora uova, vino e carne, oltre ad olio, miele e marmellate: dal 10 novembre 2020 – precisa la Coldiretti interprovinciale – ogni martedì dalle 8 alle 13 i consumatori troveranno i prodotti a chilometro zero di una dozzina di imprenditori agricoli nella centralissima piazza Don Luigi Petazzi. Le eccellenze agroalimentari di stagione saranno poi disponibili dal 12 novembre ogni giovedì, sempre dalle 8 alle 13, nel quartiere Pelucca di Sesto, tra via Mincio e via Tevere.

I nuovi farmers’ market di Sesto San Giovanni – spiega la Coldiretti – si aggiungono agli altri quindici già presenti nel Milanese a Bresso, Busto Garolfo, Castano Primo, Inveruno, Parabiago, Paullo, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, Senago, Vizzolo Predabissi e a Milano città (il mercato coperto di via Friuli 10/A e quelli all’aperto di via Lorenzini 3, piazzale Lotto 15 e via Rizzoli 13), che continuano tutti regolarmente la loro attività.

Infatti – conclude la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – gli ultimi provvedimenti di contenimento della pandemia da Covid 19 non hanno fermato la spesa nei mercati contadini, dove sono state adottate tutte le precauzioni per garantire la sicurezza dei consumatori con la disponibilità di disinfettanti, l’invito a non toccare la merce e il rispetto delle distanze di sicurezza.