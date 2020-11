CESANO BOSCONE. TRAPIANTO DI RENE DOPO AVER RACCOLTO E MANGIATO FUNGHI AL Q.RE TESSERA

IN CASO DI DUBBIO ECCO DOVE FARLI CONTROLLARE O CONOSCERLI

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 9 novembre 2020 – Autunno tempo di funghi e castagne. La notizia arriva dalla pagina Fb del Sindaco, Simone Negri, che scrive “Mi segnalano un caso di grave avvelenamento da funghi in quartier Tessera, che ha richiesto il trapianto di fegato.

Stando a quanto dettomi, i funghi sarebbero stati raccolti proprio in quartiere. Mi spiace molto per la persona coinvolta e mi auguro di cuore che possa uscire da questa brutta avventura al più presto.

Mi permetto però di ricordarvi l’estremo pericolo legato ai funghi: comprateli da rivenditori sicuri e certificati, evitate di raccoglierli a meno che non siate grandi esperti. Di certo, non raccoglieteli a Cesano”.

Come, subito raccontano sui social alcuni cittadini del Q.re Tessera, alcuni abitanti sono soliti raccogliere molto incautamente funghi dalle aiuole del quartiere o dal parco tra la via Don Sturzo e via Gramsci.

In caso di dubbio l’Asl territoriale ha un servizio gratuito MICOLOGICO A MAGENTA dove poter esaminare i funghi GRATUITAMENTE https://www.mi-lorenteggio.com/2020/08/31/milano-tempo-di-funghi-ecco-dove-farli-controllare-gratuitamente/116062/

Oppure, il gruppo micologico di Buccinasco, sono molto disponibili a spiegare e farci conoscere i funghi.

Vittorio Aggio

Vittorio Aggio