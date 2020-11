CORONAVIRUS. SPESA A DOMICILIO: TORNA ONLINE LA MAPPA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VICINATO

Tajani: “Dal Comune un servizio utile nel periodo dell’emergenza. Invito i commercianti a iscriversi e aggiornare i servizi offerti”

Già presenti 826 attività commerciali, oltre 215mila accessi dal giorno del lancio

Milano, 9 novembre 2020 – Aiutare le attività di vicinato che effettuano consegne a domicilio e nel contempo fornire un servizio utile ai cittadini per evitare spostamenti inutili in questo periodo. Torna online ‘Spesa a domicilio’, la mappa georeferenziata realizzata dal Comune di Milano per far conoscere a tutti i cittadini le attività di vicinato presenti nel proprio quartiere.

“Mettiamo nuovamente a disposizione di cittadini e commercianti ‘Spesa a domicilio’ – spiega l’assessora alle Attività produttive e Commercio Cristina Tajani –, servizio che è stato molto apprezzato durante lo scorso lockdown. Un’opportunità totalmente gratuita per i negozianti che ci permette di raggiungere un duplice obiettivo. Il primo, supportare gli esercenti penalizzati dalle nuove restrizioni, favorendo l’asporto e le consegne a domicilio e valorizzando di fatto tutte quelle piccole realtà economiche di vicinato da sempre al centro della vita economica di ogni quartiere. Il secondo, limitare gli spostamenti all’interno della città e della singola zona soprattutto per le persone più fragili ed esposte maggiormente al rischio contagio. Rinnovo il mio personale invito a tutti i commercianti a iscriversi e, per chi lo ha già fatto, a confermare o aggiornare i servizi offerti, così da fornire a cittadini e clienti un servizio particolarmente utile in questo momento di emergenza”.

‘Spesa a domicilio’ nasce lo scorso mese di marzo dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di Categoria, i nove municipi, Confcommercio Milano e il suo sistema associativo, le associazioni di via e il supporto delle principali social street presenti in città.

Ad oggi sono 826 le attività presenti sulla mappa che dal giorno del suo lancio ha fatto registrare oltre 215mila accessi sul Geoportale del Comune di Milano e oltre 4mila download da parte dei cittadini dell’applicazione per smartphone. Dati importanti, analizzati e monitorati grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici, che dimostrano l’apprezzamento e l’interesse dei cittadini per il servizio.

La mappa di ‘Spesa a domicilio’ e tutte le informazioni sono consultabili direttamente al link: https://www.comune.milano.it/web/milanoaiuta/spesa-a-domicilio.

Nella stessa sezione è disponibile anche un apposito format di adesione, dedicato ai nuovi esercizi che vorranno partecipare all’iniziativa inserendo sulla mappa le informazioni riguardanti la propria attività e le modalità di consegna a domicilio.

‘Spesa a domicilio’ rimarrà attiva per tutta la durata delle restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm e oltre.