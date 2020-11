(mi-lorenteggio.com) Corsico, 9 novembre 2020 – Intorno alle ore 14.25, in via Sant’Adele, all’altezza dell’incrocio con via Parini, un motociclista di 37 anni è rimasto ferito dopo un incidente con una vettura. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde Baggio, è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi del sinistro.

V. A.