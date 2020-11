(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 9 novembre 2020 – Due incidenti stamane nel territorio gaggianese. Il primo è avvenuto stamane alle ore 7.30, lungo la Circonvallazione, dove due vetture si sono scontrate, fortunatamente senza nessun ferito.

Il secondo è avvenuto alle ore 13.20 lungo la Nuova Vigevanese in direzione Vermezzo, dove un’auto e una moto si sono scontrate e un 34enne, per le ferite riportate per la caduta, è stato trasportato in ospedale in verde.

V. A.