Segrate. Incidente lungo la Cassanese, due feriti

(mi-lorenteggio.com) Segrate, 9 ottobre 2020 – Oggi, intorno alle ore 12.30, per un incidente tra due vetture, lungo la Cassanese, all’altezza dell’incrocio con via Marconi, due persone, un uomo di 45 anni e uno di 46 anni, sono rimasti feriti. Soccorsi dai Vigili del Fuoco e dal personale medico dell’elisoccorso, sono stati trasportati, uno in elicottero all’Ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo, mentre l’altro ferito, è stato trasportato, sempre in codice giallo, all’ ospedale San Raffaele.

V. A.