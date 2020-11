Rozzano. Adotta un’aiuola o uno spazio verde della tua città

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per la riqualificazione urbana ed ambientale mediante la sensibilizzazione dei cittadini alla cura del verde. Con la partecipazione all’iniziativa “Adotta un’aiuola” i cittadini diventano protagonisti nell’abbellimento degli spazi verdi in città.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 10 novembre 2020 – Non solo aiuole ma anche fioriere, rotatorie, spazi nei parchi e nei giardini. Singoli cittadini, associazioni e aziende private possono contribuire concretamente a migliorare la quantità e la qualità del sistema del verde su scala cittadina prendendo in gestione alcuni spazi e provvedendo alle opere di pulizia e di sfalcio ma anche di piantumazione e posa di decorazioni rimovibili.

“Con questa iniziativa tutti possono portare il proprio contributo al miglioramento del verde pubblico nella consapevolezza che le aree verdi comunali sono un patrimonio della collettività” – commenta il sindaco Gianni Ferretti

Tutti coloro che sono interessati a questa iniziativa potranno far richiesta di affidamento delle aree verdi e delle aiuole presenti nel territorio comunale. Verranno assegnati gli spazi indicati nella domanda di adozione per un periodo di 3 anni. L’amministrazione comunale premierà, ogni anno, l’aiuola o lo spazio verde più bello con una targa di riconoscimento. Nel frattempo, per tutta la durata dell’adozione, sarà possibile esporre nello spazio verde un cartello informativo con il proprio nome, quello dell’associazione o il logo aziendale.

In questo modo l’adozione permetterà di creare e mantenere il verde nelle aiuole, migliorandone l’aspetto e soprattutto assicurandone la cura e la custodia, consentendo al privato o all’impresa di accreditare positivamente il proprio marchio.

“L’iniziativa sta già riscuotendo un grande apprezzamento – spiega Lucia Galeone, assessore alla cura del verde e decoro urbano. Intendiamo coinvolgere tutti nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni, favorendo la sensibilizzazione di ogni singolo cittadino sull’importanza di questi temi”.

Potranno prendersi cura delle aree verdi: società, imprese, esercizi commerciali, studi professionali, enti, associazioni, artigiani, condomini, comitati di frazione ed anche singoli cittadini.

Per informazioni è possibile contattare il numero del Comune 0282261 oppure scrivere una e-mail all’assessore al verde e decoro urbano lucia.galeone@comune.rozzano.mi.it

Il progetto deve essere presentato all’ufficio protocollo e indirizzato alla Direzione tecnica del Comune oppure via Pec alla mail protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it