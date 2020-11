Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Real Commissione per l’Italia: i Podcast

(mi-lorenteggio.com) Roma, 10 novembre 2020 – Di seguito vengono illustrate due notizie importanti, in riferimento al Servizio di Podcast Costantiniani, che fu lanciato il 3 aprile 2020 – in piena emergenza sanitaria per la pandemia del Coronavirus – per iniziativa della Delegazione di Napoli e Campania, significando una storica novità per i fini del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Si tratta di:

Estensione del Servizio Podcast Costantiniani a tutte le Delegazioni italiane. Podcast Costantiniano Numero 14 – Storia dei Re delle Due Sicilie in pillole, in otto puntate tenute dal Prof. Nob. Gianandrea dei Baroni de Antonellis.

Tra le peculiarità richieste all’Ordine Costantiniano è, che i suoi membri siano formati nel vivere non solo da perfetti credenti, secondo una personale e pregnante spiritualità, ma anche nel relazionare loro stessi ed il loro modo di essere e di agire con gli altri Confratelli Costantiniani e con il mondo esterno. Propagando la Fede ed operando secondo coscienza e consapevolezza, con la professione del Credo è possibile essere elevato esempio nella società odierna.

Questo è nella sostanza quanto si attende da una Religione Cavalleresca, sin da tempi remotissimi ed è la ragione per la quale la Santa, Cattolica ed Apostolica Romana Chiesa ha elevato taluni Istituzioni, come l’Ordine Costantiniano, a tale rango.

Si tratta di una formazione ed una preparazione già presenti in ciascun aderente all’Ordine Costantiniano, che devono però essere costantemente rinnovate ed estese. Quindi vanno sempre propugnate e diffuse, come una sorta di apostolato. Anche i contemporanei strumenti tecnologici, in particolare i social network, se ben adoperati possono essere utili a ciò. Ecco perché la Delegazione di Napoli e Campania ha realizzato e lanciato sette mesi fa questo Servizio di Podcast Costantiniani.

Estensione del Servizio Podcast Costantiniani a tutte le Delegazioni italiane

La situazione attuale rende sempre più ardui i contatti nell’Ordine Costantiniano a ogni livello, mettendo in forse anche alcuni importanti appuntamenti di carattere religioso-culturale e istituzionale già programmati da tempo.

Pertanto, proprio al fine di superare le gravi difficoltà di comunicazione e del sentirsi parte di un Ordine militante, in attesa che un giorno non lontano si possano riprendere con regolarità gli incontri, il Presidente della Real Commissione per l’Italia S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca, Balì Gran Croce di Giustizia ha ritenuto opportuno estendere a tutte le Delegazioni italiane il Servizio di Podcast Costantiniani, anche tenuto conto degli ottimi risultati ottenuti in merito dalla Delegazione di Napoli e Campania.

Oggetto del servizio de quo sarà la trattazione dei seguenti temi:

La Sacra Scrittura e il Magistero della Chiesa, vissuti nell’oggi. Il significato della Cavalleria nella società moderna. La Sacra Milizia descritta attraverso l’impegno religioso, caritativo e culturale di quanti si ispirano al suo carisma.

Il Presidente della Real Commissione per l’Italia ha affidato la Direzione del Servizio di Podcast Costantiniani, considerata la sua preparazione ed esperienza, al Segretario Generale della Delegazione di Napoli e Campania Ing. Gionata Barbieri, Cavaliere di Merito P.A., che ha realizzato e diretto il Servizio di Podcast Costantiniani a livello delegatizio.

È previsto che le registrazioni del Servizio di Podcast Costantiniani esteso a tutte le Delegazioni italiane possano iniziare già dal prossimo mese di dicembre, con cadenza mensile e durata non superiore a dieci minuti. Le mini-conferenze verranno tenute da speaker, di provata esperienza, approvati dalla Presidenza della Real Commissione per l’Italia.

Podcast Costantiniano Numero 14 – Storia dei Re delle Due Sicilie in pillole, in otto puntate tenute dal Prof. Nob. Gianandrea dei Baroni de Antonellis

È stato mandato in onda il nuovo Podcast Costantiniano Numero 14 della Delegazione di Napoli e Campania. L’ambito di questo audio e dei prossimi ad esso correlati – di tipo diverso dai precedenti tredici – è centrato sulla storia del già Regno delle Due Sicilie, distanziandosi dunque da tutti i precedenti temi, che sono stati principalmente spirituali e di Fede.

Nello specifico il Podcast Costantiniano Numero 14 è costituito da ben 8 puntate, pubblicate di volta in volta, che intendono raccontare, in “pillole”, la vita di ciascuno dei Sovrani di Napoli e Sicilia della dinastia di Borbone delle Due Sicilie. L’approccio è tale che, partendo dai profili di ciascun Monarca, si possa intendere quale fu l’effettiva azione direttiva che Essi esercitarono sui loro Stati. Quindi la storia focalizzata in una ottica atipica, che non va come al solito dal massimo sistema verso il centro decisionale raccontando semplicemente vicende cronologiche, ma che segue una narrazione contraria, dal centro verso il sistema Stato in toto, la quale cosa permette una più lucida analisi della collocazione dei Sovrani nelle vicende dell’epoca. Ovviamente si tratta, considerata l’estensione temporale di ciascun Podcast, soltanto di “pillole” di storia, con gli accadimenti principali descritti con un taglio divulgativo, senza abbandonare la solidità scientifica di ciò che viene raccontato.

L’autore di queste otto puntate è il Prof. Nob. Gianandrea dei Baroni de Antonellis, Cavaliere di Onore e Devozione e già Vice-Delegato per Benevento del Sovrano Militare Ordine di Malta. Il Prof. de Antonellis insegna Metodologia della Ricerca Scientifica presso l’Università degli Studi del Molise, già docente presso l’Università Europea di Roma e presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, oltre che essere un ricercatore ed uno storico della Napoli spagnola e borbonica.

Le otto puntate del Podcast Costantiniano Numero 14, curate dal Prof. de Antonellis, seguiranno il seguente programma di emissioni:

Puntata I: Presentazione: L’arrivo della dinastia dei Borbone a Napoli – Podcast Costantiniano Numero 14 in diffusione attualmente:

L’audio del Podcast Costantiniano Numero 14 su piattaforma Spreaker: https://www.spreaker.com/user/del_napoli_e_campania_smoc/podcastcostantiniano14a-gianandreadeanto

La trascrizione integrale del Podcast Costantiniano Numero 14: https://www.academia.edu/44457061/Podcast_Costantiniano_14A_Presentazione_Larrivo_della_dinastia_dei_Borbone_a_Napoli_Autore_Gianandrea_de_Antonellis

Puntata II: Carlo (VII) di Borbone

Puntata III: Ferdinando IV

Puntata IV: Ferdinando I (ossia dalla nascita del Regno delle Due Sicilie)

Puntata V: Francesco I

Puntata VI: Ferdinando II

Puntata VII: Francesco II

Puntata VIII: Un bilancio della Storia borbonica delle Due Sicilie

“Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal 6,14).