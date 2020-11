Coronavirus. Buccinasco: i dati sui contagi nel Comune all’11 novembre

I CASI POSITIVI IN CORSO/ATTIVI SONO 417, DI CUI 17 IN OSPEDALE, ALCUNI IN GRAVI CONDIZIONI, GLI ALTRI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. 188 le persone in quarantena a casa per contatto stretto. 19 deceduti

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 11 novembre 2002 – Ecco i dati della situazione a Buccinasco, diffusa dal Sindaco Pruiti, sul social Facebook: “ Questa mattina purtroppo una nostra concittadina, ricoverata in ospedale positiva al Covid 19, è deceduta. Ho chiamato personalmente il marito per porgergli le mie condoglianze, siamo vicini a lui e a tutta la sua famiglia.

I deceduti a Buccinasco per Covid sono quindi 19.

Solo questa mattina ho saputo anche il nome della diciottesima vittima: come vi avevo comunicato, a causa della disorganizzazione di ATS, non avevo nemmeno potuto contattare la famiglia perché non sapevo chi fosse. Oggi ho scoperto perché: il cognome era stato trascritto male. Lascio a voi ogni commento. Io parole non ne ho più.

I CASI POSITIVI IN CORSO/ATTIVI SONO 417, DI CUI 17 IN OSPEDALE, ALCUNI IN GRAVI CONDIZIONI, GLI ALTRI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. 188 le persone in quarantena a casa per contatto stretto.

HO CHIESTO AI SUPERMERCATI CITTADINI DI RIPRENDERE IL CONTINGENTAMENTO DEGLI ACCESSI E LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ALL’INGRESSO. SE NON LO FARANNO ENTRO LE PROSSIME ORE FARÒ UN’ORDINANZA URGENTE PER OBBLIGARLI.

Anche in funzione del supporto che bisogna dare ai medici di famiglia per le vaccinazioni antinfluenzali, chiedo a chi è disponibile di offrirsi come volontario (PREFERIBILMENTE GIOVANI), ci servono persone disponibili SUL CAMPO, non al telefono o in ufficio ma in servizio al COC per le varie necessità: supporto ai medici di base, portare spesa a domicilio, portare farmaci a domicilio etc. Per proporvi scrivete direttamente a me.

DEVO PURTROPPO PRENDERE ATTO CHE MOLTI SE NE STANNO FREGANDO DELLE RESTRIZIONI E NON HANNO CAPITO LA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE. QUESTO È MOLTO STUPIDO E PERICOLOSO, OLTRE CHE POCO RISPETTOSO DI TUTTI COLORO CHE, INVECE, CON SENSO DI RESPONSABILITÀ, SI STANNO ATTENENDO SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI.

Il COC – Centro Operativo Comunale – è attivo in Comune al terzo piano di via Roma 2

Continua la consegna di farmaci a domicilio per chi è positivo in quarantena o ha patologie. Anche chi ha l’influenza deve restare a casa: se non avete qualcuno che vi possa portare le medicine, chiamateci e vi faremo avere i medicinali.

È STATO SOSPESO IL DIVIETO DI SOSTA PER LAVAGGIO STRADE

NUMERI DA CHIAMARE

Per i farmaci a domicilio > 02 45797347 dal lunedì al venerdì, con prenotazione dalle 9 alle 11

Per il COC > 3336133412 – 3336133523 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

IL MIO NUMERO DI CELLULARE (SOLO PER REALI EMERGENZE): 3349476422 ATTIVO WHATSAPP E TELEGRAM – PER COMUNICARE CON ME NON USATE FACEBOOK O MESSENGER – MIA MAIL: SINDACO@COMUNE.BUCCINASCO.MI.IT

RICORDO CHE È VIETATO USCIRE DI CASA SENZA UN VALIDO MOTIVO.

FACCIAMO ATTENZIONE, LIMITIAMO AL MASSIMO I RISCHI, EVITIAMO LUOGHI CHIUSI E AFFOLLATI DOVE POSSIBILE. USIAMO SEMPRE SEMPRE SEMPRE SEMPRE E OVUNQUE LA MASCHERINA.

Dimostriamo, ancora una volta, SEMPRE, di essere una comunità civile responsabile e solidale, PER ORA NON LO STIAMO FACENDO.