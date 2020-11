Il CETEC a Bookcity venerdì13 e la questione del lavoro col carcere in questo periodo

Il CETEC aveva ripreso a lavorare presso il Carcere di San Vittore dopo il lockdown, oggi nuovamente impossibilitato a proseguire in presenza le attività, ha deciso di realizzare un progetto innovativo per un reinserimento professionale dell’autrice e attrice detenuta Elena

Pilan, attraverso un percorso di formazione presso la propria casa, lo SPAZIO CETEC all’interno dell’“IC Capponi” scuola storica dei Navigli di Milano. Si alternano, in questo periodo così particolare, momenti di produzione narrativa e di storia di vita, pagine di un

diario personale a più voci. Un progetto di “adozione” comunitaria partecipata per chi vuole riprendersi la vita in mano, Oltre le Mura e i pregiudizi.

In occasione di BookCity 2020 sono previsti ben tre diversi appuntamenti per creare un ponte fra carcere e città:

Ore 11.00 “LE VOCI DI DENTRO”

Una selezione di testi e canzoni dal reading teatrale del CETEC e la possibilità di fare domande alla storica compagnia di teatro e carcere Dentro/Fuori San Vittore. Durante la pandemia uno scambio di mail e telefonate hanno dato luogo ad una drammaturgia teatrale e

musicale ‘balsamo dell!anima’, dove reclusione e lockdown si confrontano da un Dentro a un Fuori per generare un futuro di speranza, cambiamento e trasformazione. Narrazioni che daranno il via a un progetto di reinserimento lavorativo ed artistico della stessa Pilan che, daottobre, lavora all!esterno del carcere con l!associazione CETEC e si occuperà anche del blog “Le Voci di Dentro” per creare un dialogo e un continuo arricchimento fra la comunità reclusa e quella di Fuori. È previsto un dialogo fra la regista Donatella Massimilla, il musicista

Gianpietro Marazza e le attrici Gilberta Crispino ed Elena Pilan.

Link per accedere all’evento online

https://bookcitymilano.it/eventi/2020/cetec-dentrofuori-san-vittore-le-voci-di-dentro-readingteatrale-di-elena-pilan-e-donatellamassimilla

Ore 14.00 BIOS_GRAFIE…Per un Decameron delle donne contemporaneo

Il Centro Milano Donna del Municipio 8 ospita un incontro ispirato al libro #Il Decameron delle donne” dell’autrice femminista sovietica Julija Voznesenskaja, riedito nel 2019 dallo stesso traduttore Bruno Osimo. Scrittrice della dissidenza pietroburghese, Voznesenskaja ha

dato voce nel 1985 a donne rinchiuse per dieci giorni in un reparto maternità a causa di una ‘infezione’ della pelle, metafora in realtà del Gulag dove lei stessa era stata reclusa raccogliendo storie di donne diverse per età e provenienza. Proprio con l!adattamento teatrale

del romanzo, la regista e drammaturga Donatella Massimilla debuttò al Teatro Verdi e iniziò a lavorare con il teatro in carcere all’interno della sezione femminile di San Vittore. La storia narrata nel libro riflette in modo contemporaneo la storia di tante donne recluse in carcere, ma anche di donne durante e dopo il lockdown e ha ispirato il laboratorio di narrazione teatrale #Bios_grafie”, realizzato al Centro Milano Donna del Municipio 8 da Donatella Massimilla e dalla psicologa attrice dell!Associazione Errante Elisa Munforte. L!incontro sarà un momentodi confronto sul libro con la studiosa Valentina Bigozzi e lo stesso Bruno Osimo, Vania Cuppari ed Elisa Munforte dell!Associazione Errante, un dialogo con le donne del territorio Gaia Romani e Ornella Scarpa rappresentanti del Municipio 8 e un momento artistico grazie alle letture delle attrici Gilberta Crispino ed Elena Pilan.

Link per accedere all’evento online

https://www.bookcitymilano.it/eventi/2020/bios_grafie-un-decameron-delle-donnecontemporaneo

Ore 16.00 San Vittore Globe Theatre: Teatro delle donne Dentro/Fuori il Carcere

La compagnia del CETEC raccontata da Susan Marshall in un capitolo del libro appena uscito: #The Palgrave Handbook of the History of Women on Stage”. Un prezioso volume che racchiude a livello internazionale gli sguardi di quaranta studiose sulla storia delle donne in

scena dall! antichità ai giorni nostri. Sulla copertina Carolyne-Ariel, una delle attrici recluse del CETEC in scena con “Le Tempeste” al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. Dialogano l!autrice Susan Marshall, la regista Donatella Massimilla, le attrici Gilberta

Crispino, Ivna La Mart, Elena Pilan. Saranno presenti le editrici e studiose Jan Sewell e Clare Smout. Un’occasione di avvicinamento alla storia del CETEC-Centro Europeo Teatro e Carcere, ai suoi progetti artistici di vera e propria resistenza al femminile!

Link per accedere all’evento online

https://bookcitymilano.it/eventi/2020/san-vittore-globe-theatre-teatro-delle-donnedentrofuori-il-carcere

Tre appuntamenti nati per fare incontrare una rete di donne e artiste legate da un comune denominatore: ricerca e riscrittura di vissuti al femminile attraverso il teatro e l’inclusione sociale. La testimonianza ‘on line’ di resistenza culturale della compagnia teatrale del

CETEC, dopo aver sospeso le attività ‘dal vivo’ nella sezione femminile di San Vittore e nei Centri Milano Donna con laboratori teatrali e performance interculturali ed inclusive.

Per informazioni ed eventuali prenotazioni agli eventi on line: info@cetecteatro

