Le sexy dolls più attraenti secondo i milanesi e hinterland

Milano, 11 novembre 2020 – Sui gusti non si discute, siamo tutti d’accordo. Quando si parla di canoni di bellezza femminile poi è quasi impossibile generalizzare, ma la curiosità non è peccato e sicuramente in molti se lo saranno chiesto più di una volta: quali sono le preferenze dei milanesi e dei comuni dell’hinterland rispetto alle sexy dolls?

La risposta l’abbiamo trovata con l’aiuto di RealSexDoll, l’e-commerce leader in Italia nella vendita di sex doll in silicone, le bambole realistiche che sembrano vere. Utilizzando i dati Analytics del loro sito, abbiamo studiato il comportamento degli utenti e individuato quali sono le dolls che più attirano l’attenzione degli uomini a Milano e nell’area metropolitana.

Ecco il look che attrae Milano e l’hinterland

Chiariti i preamboli, andiamo subito a Milano, capitale italiana della moda. Qui il volume delle ricerche tanto è alto quanto variegato. Per questo a disputarsi il titolo di bambola preferita dai milanesi sono addirittura tre profili: quello della bionda con taglio all’ultima moda e procace, quello della brunetta sexy con labbra carnose e occhi verdi e, per finire, un profilo più esotico con un tono di pelle più scura.

Quindi, è pur vero che ad alcuni milanesi piacciono le bionde, ma una buona parte di loro preferisce le brune, mentre altri si sentono più attratti da un tipo di bellezza più esotico.

Se a Milano gli uomini hanno gusti diversi, a Sesto San Giovanni non sono da meno. In questo comune a nord del capoluogo è chiaro che gli uomini danno molta importanza ai capelli lunghi, non importa se biondi, castani o rossi. Altro dettaglio molto apprezzato dai sentesi sono le taglie curvy.

Eppure, basta spostarsi di qualche kilometro un po’ più a ovest e tutto cambia. A Rho gli uomini preferiscono le bionde, ebbene sì! Soprattutto, quelle eleganti che non hanno mai un capello fuori posto.

A Milano e a Sesto San Giovanni gli uomini hanno gusti diversi e contrastanti tra loro? Beh, a Segrate invece pare si siano messi tutti d’accordo per scegliere la tipologia di bambola più attraente. And the winner is… una ‘donna’ alta, altissima, con i capelli neri come la notte ed occhi di ghiaccio!

Arese e Cernusco sul Naviglio rappresentano due poli opposti non solo sulla cartina ma anche in quanto a preferenze sulle donne.

Per gli aresini il canone di bellezza femminile è la maggiorata bionda, mentre i cernuschesi preferiscono le brune.

E chi pensa che nella classifica ci siano solo donne impossibili che sembrano appena uscite da un fil di Holliwood si sbaglia! Per i magentini la preferita è la tipica ragazza acqua e sapone, castana e dall’aspetto casual.

Ad Abbiategrasso pare siano le caratteristiche mediterranee, pelle olivastra e capelli scuri, a far girare la testa agli uomini.

Dove invece gli uomini pare non abbiano le idee chiare è Cologno Monzese, San Giuliano Milanese e Gorgonzola. In queste città dell’hinterland milanese i dati sembrerebbero indicare una maggiore policromia in quanto a gusti.

Avreste mai pensato che le preferenze degli uomini potessero essere così diverse tra comune e comune? Ne avete indovinata qualcuna?

Ovviamente, se volessimo proprio dirla tutta, l’aspetto estetico non è di certo l’unico elemento che influenza le preferenze degli uomini o delle donne quando si parla di attrazione. Esistono moltissimi altri motivi che possono farci sentire attratti da una persona piuttosto che da un’altra, per cui riserviamo questo argomento per un articolo a parte.

Un aspetto che è emerso dalla nostra chiacchierata con i ragazzi di RealSexDoll.it, esperti in real doll in Italia, è che queste e altre caratteristiche gli uomini le cerchino anche nelle real doll. Che le sexdoll non fossero più un tabù, era chiaro, ma che fossero entrate a far parte della vita delle persone in modo così decisivo ha destato ancora di più la nostra curiosità e abbiamo chiesto maggiori informazioni.

Cosa sono le sex doll e perché sempre più persone le comprano?

Già da tempo le realistic sexy dolls si sono imposte sul mercato in tutto il mondo e dietro a questo loro successo c’è sicuramente il fatto che non sono dei semplici accessori sessuali.

Infatti, a differenza di quello che potrebbe pensare chi non ne ha mai comprata una – ci spiegano quelli di Real Sex Doll – le real doll “non sono solo per uomini”, “non servono esclusivamente per il sesso” e “non sono tutte uguali”.

Una bambola realsex è, innanzitutto, un’opera d’arte. Stiamo parlando di bambole a grandezza naturale, realizzate artigianalmente e con l’uso di materiali di alta qualità per garantire sicurezza e una lunga durata.

Proprio grazie a questi particolari il risultato è sorprendentemente realistico: pelle elastica e morbida come quella di una persona vera, dettagli anatomici che riproducono alla perfezione quelli umani, e flessibilità delle articolazioni che permettono di far assumere alla bambola qualsiasi posizione che assumerebbe una persona in ottima forma fisica.

Evidentemente la perfezione di queste bambole in silicone ha destato l’interesse di molti: artisti e fotografi che possono disporre di muse ispiratrici che non si stancano mai di stare in posa per ore, ma anche atelier di alta moda (che a Milano non mancano), coppie che decidono di appagare certe fantasie senza infrangere la propria intimità, persone sole e collezionisti.

La lista dei potenziali clienti è lunga e i fornitori devono rispondere a gusti ed esigenze diverse, ragion per cui, RealSexDoll nel suo catalogo propone una gran varietà di sex doll in vendita: bambole uomo, donna, mediterranee, orientali, africane, latine e persino bellezze artistiche anime. Addirittura, realizzano personalizzazioni su richiesta del cliente!

Come abbiamo detto all’inizio di quest’articolo sui gusti non si discute, e l’e-commerce di real doll numero uno in Italia ha ben chiaro che a voler classificare davvero tutte le preferenze dei milanesi in quanto a donne non basterebbero forse neanche gli oltre 200 tipi di bambole presenti nel loro catalogo!

L. M.