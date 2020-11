(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 novembre 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.10, in viale Corsica all’altezza dell’incrocio con via Carbonera, una vettura e una moto si sono scontrate. Ferito il motociclista, che dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.