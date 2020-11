(mi-lorenteggio.com) Corsico, 12 novembre 2020 – Stamane, intorno alle ore 7.o0, in uno stabile di via Giuseppe Mazzini, 8, una ragazza di 17 anni è stata trasportata in Codice Verde all’Ospedale San Paolo di Milano, dopo esser stata morsicata dal suo cane.

Poco, dopo in via Parini, all’incrocio con via Raffaello Sanzio, una 46enne è stata è stata soccorsa dalla Polizia Locale e da un’ambulanza per un morso, ma, non si è reso necessario il trasporto in ospedale.