Non ti senti più sicuro e vuoi installare una porta blindata? Chiama un fabbro!

Milano, 12 novembre 2020 – Una delle cose più brutte che sono in grado di non far dormire sonni tranquilli e che possono rendere meno serena la vita è certo quella di non sentirsi sicuri a casa propria. Purtroppo la cronaca dei giornali e le statistiche dicono che negli ultimi anni (con ovvia eccezione degli ultimi mesi che la gente è spesso a casa) i furti nelle abitazioni siano aumentati, specialmente nei grandi centri come Milano. È per questo motivo che sempre più famiglie scelgono di dotarsi di antifurti e sistemi di protezione della casa. Uno dei primi prodotti indispensabili per la propria sicurezza domestica è la porta blindata all’ingresso.

Se di fatto tutti ne abbiamo sentito parlare e abbiamo una vaga idea, di fatto solo pochi sanno esattamente com’è fatta una blindata, come si installa e quanto costa. Le domande su questo tipo di porta possono essere diverse. Uno dei più grandi timori legati a queste porte? La paura di restarne chiusi fuori! E di dover di conseguenza sfondare la porta sostenendone gli elevati costi di nuovo. Ma vediamo i dettagli su questo prodotto e tutto quello che è utile sapere sullo stesso.

Porta blindata? Ci pensa il tuo fabbro

Una porta blindata, ovviamente regolarmente chiusa, è quanto vi sia di più sicuro oggi per tutelare la propria sicurezza in casa. Riuscire a scassinare una normale porta infatti è piuttosto elementare ormai e i tanti tutorial che vi sono online (la cui messa in rete potrebbe essere discutibile), che spiegano come si fa nel dettaglio, lo dimostrano. La maggioranza dei furti, come dice uno studio statistico fatto sulla città di Milano, avvengono accedendo dalla porta d’ingresso di casa. È per questo che è importante investire su di essa, scegliendo qualcosa di sicuro.

A commercializzare, installare e fare la manutenzione delle porte blindate è il fabbro. Un fabbro a Milano di certo si occupa di tali prodotti molto spesso. Questi saprà consigliare sui diversi modelli a disposizione per fascia di prezzo e, una volta scelto il proprio, si occuperà di installare la porta in maniera perfetta affinché svolga bene il suo compito. In caso di problemi legati alla porta sarà sempre il fabbro a venire in aiuto al cliente.

Installazione e manutenzione: come si fanno

In commercio ci sono molti modelli di porte blindate, ma in linea generale la modalità di installazione è più o meno la medesima. Per una buona scelta, fatta in base alle caratteristiche della struttura muraria di casa (allo spessore), al budget, alle esigenze specifiche, è bene rivolgersi ad un buon fabbro che lavori magari su Milano da tempo e che sappia quindi consigliare il giusto prodotto e livello di sicurezza (che va da 1 a 6).

Le porte blindate in commercio oggi si presentano di fatto come normali porte di legno e sono esteticamente molto eleganti. Dietro all’estetica di facciata però è racchiuso un cuore di acciaio super resistente che alla chiusura si fissa su tutti e quattro i lati. Scassinare una porta del genere è facile capire essere molto difficile.

Un prodotto di questo tipo, se di qualità, dura praticamente per sempre. Ha bisogno di manutenzione (e qui entra in gioco il fabbro) solo praticamente dal momento che si subisce un tentativo di effrazione o in caso di problemi come la rottura delle chiavi all’interno o qualora si rimanga chiusi fuori casa. I fabbri sono attrezzati ed esperti e sapranno in ogni situazione come risolvere il problema cercando di fare meno danni possibili al prodotto, cosicché poi la spesa da sostenere sarà minima.

L. M.