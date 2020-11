SEQUESTRATI DUE BANCHI ABUSIVI DI FRUTTA E VERDURA, 800 KG DI MERCE DONATI AL PANE QUOTIDIANO

Nell’ultima settimana l’Unità Annonaria ha chiuso anche tre circoli privati e sospeso le attività di un ristorante e una macelleria per violazioni di norme anti Covid

Milano, 12 novembre 2020 – Sono stati sequestrati dall’Unità Annonaria della Polizia locale di Milano due banchi all’interno del mercato settimanale scoperto di via Segneri.

Il sequestro ai fini della confisca si è reso necessario poiché operavano su area pubblica senza autorizzazione, precedentemente sospesa, vendendo frutta e verdura. Circa 800 i chili di merce recuperata, per un valore commerciale di circa 3.500 euro, che sono stati donati all’associazione Pane Quotidiano Onlus.

Negli ultimi giorni, l’Unità Annonaria ha inoltre provveduto a chiudere tre circoli privati (in zona Vigentino, Navigli e viale Monza), dove si proseguivano le attività nonostante l’obbligo di chiusura in base alle norme anti Covid.

Sono state anche sospese le attività, per 5 giorni, di un ristorante dietro piazza Duomo – dove sono state trovate 18 persone intente a consumare bevande e alimenti – e di una macelleria in via Padova, recidiva nelle violazioni al Dpcm per assembramenti all’interno e per la mancata esposizione dei cartelli con la capienza massima. Il proprietario di quest’ultima è stato inoltre denunciato per non aver rispettato una precedente sospensione dell’attività.