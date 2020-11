Trezzano. “Vaccini influenzali: caos regionale”

Giovedì 12 novembre al Centro Socio Culturale la prima giornata di somministrazione gratuita dei vaccini ai “fortunati” a cui è stato dato l’appuntamento da parte di ATS. Nei giorni scorsi 71 sindaci della Città Metropolitana, tra cui Fabio Bottero, hanno scritto una lettera aperta al presidentedella Regione e all’assessore regionale al Welfare

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 13 novembre 2020 – Insieme ai colleghi sindaci della Città

Metropolitana, il primo cittadino di Trezzano sul Naviglio Fabio Bottero nei giorni scorsi ha

chiesto a Regione Lombardia di fare chiarezza rispetto al caos della campagna vaccinale

antinfluenzale e intervenire al più presto per consentire soprattutto ai cittadini fragili e anziani di

poter accedere a questo servizio: la somministrazione dei vaccini spetta ed è gestita da

ATS (Regione), non dai Comuni, che tuttavia hanno offerto collaborazione fin dal mese di

agosto mettendo a disposizione sedi, volontari, sanificazione degli ambienti.

“La nostra Amministrazione – spiega il sindaco Fabio Bottero – ha destinato il Centro Socio

Culturale di via Manzoni come sede per le vaccinazioni ai nostri cittadini: ieri si è svolta la prima

giornata di somministrazione di vaccini ma sappiamo che numerosi (troppi) trezzanesi non

sono riusciti a prenotare. Quasi impossibile telefonare ai numeri indicati da ATS e anche sul

sito la nostra sede per molti non risulta disponibile. È una situazione intollerabile che fin da

subito abbiamo denunciato: ho scritto personalmente alla dirigenza ATS e mi sono unito ai 70

sindaci della Città Metropolitana che hanno inviato una lettera aperta al presidente di Regione

Lombardia Attilio Fontana e all’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera”.

“Siamo profondamente delusi – scrivono i sindaci – nell’apprendere che i calendari vaccinali

risultano estremamente risicati e che è decisamente limitato il coinvolgimento delle sedi proposte

da noi sindaci. Il risultato di tale carente disorganizzazione è che molti cittadini non riusciranno a

fissare un appuntamento e possiamo già certificare che, nel ristretto novero di chi è riuscito a

prenotare, a diversi sono stati prospettati spostamenti notevoli, in alcuni casi addirittura fuori dalla

Città Metropolitana”. I sindaci hanno quindi chiesto di estendere la campagna e prevedere

ulteriori sedute. Oltre a conoscere quando le ulteriori dosi saranno messe a disposizione delle

sedi vaccinali e dei medici di famiglia.

“Continuerò a far sentire la voce dei trezzanesi presso ATS – conclude Bottero – mentre consiglio

ai nostri concittadini di avere pazienza e non smettere di provare a contattare i numeri per gli

appuntamenti e il sito. Consiglio anche di rivolgersi al proprio medico di famiglia”.