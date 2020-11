Coronovirus. Trezzano sul Naviglio: i dati al 14 novembre: 490 positivi, 10 deceduti

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 14 novembre 2020 – I cittadini positivi al coronavirus ad oggi sono in totale 490 di cui 147 guariti, 10 deceduti, 11 ricoverati e 322 a domicilio.

“Auguriamo buona guarigione ai nostri concittadini. Siamo vicini alle famiglie che sono in pensiero per le condizioni dei propri familiari ricoverati. Non abbassiamo la guardia.