COVID. TAXI – MASCARETTI: PROPOSTA FDI PALAZZO MARINO PER CONTENIMENTO CONTAGI SU TPL

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2020 – “Fornire un TPL sicuro deve essere il primo obiettivo del Comune di Milano per contenere la diffusione dei contagi da covid-19” dichiara Andrea Mascaretti Capogruppo FDI Palazzo Marino “dopo un confronto con i rappresentanti delle categorie ho presentato una proposta per potenziare il TPL con il coinvolgimento dei Tassisti, NCC e agenzie di pullman e bus privati. La proposta di FDI prevede di rendere sicuro il TPL di Milano uno dei luoghi maggiormente a rischio per la diffusione dei contagi a causa dell’affollamento dei passeggeri al quale abbiamo assistito nelle scorse settimane. Si dovrà procedere a potenziare il TPL con un trasporto pubblico non di linea articolato in un servizio navetta dedicato esclusivamente agli studenti e un trasporto pubblico con autovettura dedicato alle persone fragili, come anziani, disabili e persone con particolari patologie. Comune dovrà ottenere i trasferimenti e mettere a disposizione i fondi necessari e aprire un tavolo con i rappresentanti delle categorie per definire i termini della convenzione ” prosegue Mascaretti “positivi i confronti diretti avviati con i rappresentanti della categoria Taxi”