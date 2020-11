Powervolley Milano sfida l’ex Nimir a Trento

L’Allianz Powervolley pronta per il big match con la formazione trentina

IN SINTESI: Big match in programma per Milano che domani pomeriggio alle ore 16.00 affronta l’Itas Trentino nella decima giornata di Superlega. Per l’Allianz Powervolley l’obiettivo è provare ad ipotecare il terzo posto, ma non sarà facile in quando dall’altra parte della rete troverà l’ex Nimir. Coach Piazza punterà sull’estro di Ishikawa e sulle qualità di Patry, mentre nelle fila di Trento coach Lorenzetti deve fare a meno di Kooy, Sosa e Rossini, out causa Covid19, ma recupera dal primo pallone Michieletto in diagonale con il brasiliano Lucarelli. «La partita contro Trento sarà importante – analizza coach Roberto Piazza –, non solo perché ritroveremo Nimir come ex, ma perché finalmente riprendiamo a testarci contro le squadre che vogliono fare molto bene da qui fino alla fine del campionato. Quella di Trento sarà una partita da giocare in maniera spregiudicata».

MILANO – Big match in vista per l’Allianz Powervolley: domani pomeriggio alle ore 16.00 alla BLM Group Arena di Trento la formazione milanese affronta i padroni di casa dell’Ita Trentino. Sarà un confronto di alto livello con due squadre che sono pronte a dare spettacolo in campo con giocatori di caratura internazionale.

Si scende in campo per la decima giornata di Superlega con Milano pronta a giocarsi le sue carte contro Trento per provare ad ipotecare il terzo posto in classifica quando si avvicina il giro di boa del campionato. Con 6 vittorie e 2 sconfitte Piano e compagni infatti occupano la terza piazza in graduatoria a quota 16 punti mentre i dolomitici inseguono a 10 con una gara in meno rispetto ai meneghini. A rendere speciale la contesa sarà per Milano ritrovare dall’altra parte della rete l’ex Nimir Abdel Aziz, che per tre anni ha vestito la maglia dell’Allianz Powervolley. «E’ ovvio che la sfida con Milano per me sia molto particolare, perché domenica per la prima volta affronterò da avversario la squadra che mi ha lanciato nel campionato italiano come opposto ed in cui ho vissuto tre stagioni cariche di significato – ha commentato Nimir –. La Powervolley con me aveva fatto una bella scommessa. Sono riconoscente e mi farà piacere rivedere tante persone che ancora oggi sento spesso». Sentimenti che saranno lasciati fuori dal campo non appena scatterà il fischio di inizio, quando entrambe le formazioni cercheranno di portare a casa bottino pieno. Milano, dopo la vittoria al tie break con Padova, vuole evitare gli errori commessi propri con i patavini e riproporre la prestazione messa in mostra nei set vinti e dominati contro i veneti. Coach Piazza, che ha studiato nei dettagli la gara con Trento, punterà sull’estro e la tecnica di Ishikawa, ma anche sulle qualità di Jean Patry, erede nelle fila di Milano di Nimir proprio del ruolo di opposto, mentre sarà necessaria una prova di alto livello in ricezione contro i forti battitori avversari. Nella metà campo trentina invece coach Lorenzetti deve fare a meno degli schiacciatori Kooy e Sosa e del libero Rossini, out causa Covid19, ma recupera dal primo pallone Michieletto in diagonale con il brasiliano Lucarelli.

«La partita contro Trento sarà importante – analizza coach Roberto Piazza –, non solo perché ritroveremo Nimir come ex, ma perché finalmente riprendiamo a testarci contro le squadre che vogliono fare molto bene da qui fino alla fine del campionato e vogliono arrivare in fondo sia per quanto riguarda la Coppa Italia sia per i playoff. Trento è una di quelle. In questo momento è un po’ sotto quotata per non aver fatto vedere quello che è nelle proprie potenzialità. Conoscendo Angelo Lorenzetti so che è un allenatore che la barca la raddrizza velocemente, è un bravissimo comandante, lo ha sempre fatto e riuscirà a farlo anche adesso. Anche quando non era riuscito a partire tanto bene, alla fine della stagione le sue squadre erano sempre nelle primissime posizioni. Quindi quella di Trento sarà una partita da giocare in maniera spregiudicata».

STATISTICHE

Il match Itas Trentino – Allianz Powervolley Milano sarà il confronto numero 14 tra le due società. Solo una vittoria per Milano.

EX

Nimir Abdel-Aziz a Milano dal 2017/18 al 2019/20, Nicola Daldello a Trento nel biennio 2018-2019, Jan Kozamernik a Trento nel 2017/18

DIRETTA TV

Il match delle 16.00 Itas Trentino – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports, sul canale YouTube di Eleven Sports e sulla piattaforma MyCujoo.

PROBABILI FORMAZIONI

Itas Trentino: Giannelli – Nimir, Podrascanin – Lisinac, Lucarelli – Michieletto, De Angelis (L). All. Lorenzetti.

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Maar – Ishikawa, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Rapisarda – Curto. Terzo Arbitro: Rusconi.

Impianto: GLM Group Arena di Trento