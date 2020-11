Milano. ‘Negazionista’ prende a calci ambulanza in viale Monza, querelata

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2020 – L’altro ieri i sanitari e gli operartori di un’ambulanza dell’Associazione di Primo Soccorso dell’InterSos, per una chiamata sono giunti a Turro, in viale Monza, a Milano, per una richiesta di soccorso. Una volta giunta sul posto, dopo esser arrivata a sirene spiegate, veniva presa a calci. A urlare loro “fate terrorismo” una negazionista che passava nella strada dell’intervento. Ad assistere alla scena l’autista del mezzo che chiamava la polizia locale per l’identificazione. L’associazione di primo soccorso InterSos presenterà denuncia contro la negazionista, come riporta il Corriere della Sera con articolo e intervista su quanto accaduto.

Redazione