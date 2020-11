Milano. Misure anti-Covid, posto di blocco in via Forze Armate

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 novembre 2020 – Mentre, nei comuni del Sud Ovest Milano, le Polizie Locali dei singoli comuni sono molto impegnate insieme ai Carabinieri delle locali stazioni per fare rispettare le norme del D.C.P.M. Questa sera, a Milano città, in orario di punta, nell’assicurare il rispetto delle disposizioni anti-Covid, in particolare sugli spostamenti, attraverso i servizi di prevenzione generale che caratterizzano le attività di controllo del territorio, come anche la possibilità di controlli mirati in relazione ai luoghi urbani e alle fasce orarie di maggiore affollamento, in via Forze Armate c’era un posto di blocco. Numerose le vetture controllate e ai singoli automobilisti, in modo educato e professionale, veniva chiesta l’autocertificazione oppure, qualora non disponibile, veniva fornita dagli agenti in loco e fatta compilare dall’automobilista.

V. A.