Ceriano – Cantieri aperti sul territorio anche con l’emergenza

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 18 novembre 2020 – Nonostante le difficoltà provocate dall’emergenza Covid, che inevitabilmente sta rallentando le attività di molti settori, l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha portato avanti in questi ultimi mesi una serie di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate a migliorare servizi, sicurezza e fruibilità degli spazi comunali.

Si avvia a conclusione il maxi-intervento di riqualificazione del centro sportivo comunale di via Stra Meda, dove alla realizzazione di un nuovo campo da calcio da allentamento in fondo sintetico, si sono aggiunti la creazione del nuovo campo in erba da gara, regolamentare per categorie superiori, l’installazione di nuove torri faro, la realizzazione di nuovi spogliatoi e ulteriori interventi di sistemazione dell’intera area. Si tratta di lavori finanziati in parte da Regione Lombardia con apposito bando finalizzato e in parte con risorse proprie del Comune di Ceriano.

Procedono i lavori per il rifacimento completo di Piazza San Vittore/Don Carlo Robbiati, il piazzale di fronte alla chiesa parrocchiale, con fine lavori prevista per fine mese.

Sono stati avviati anche i lavori per la sostituzione dei serramenti della palestra della scuola primaria e di realizzazione di un nuovo vialetto esterno, mentre nella scuola secondaria, dopo il completamento dei lavori di adeguamento alle normative antincendio effettuato prima dell’avvio dell’anno scolastico, si è provveduto in questi ultimi giorni alla realizzazione di interventi di modifica degli spazi interni al fine di garantire ulteriori possibilità di utilizzo per la ripresa della didattica.

In programma anche i lavori per il rifacimento dell’asfaltatura di via Manzoni. Avviato anche l’intervento di sostituzione dei lampioni con nuovi corpi illuminanti a led in piazza Diaz e via Cadorna e l’introduzione di nuovi punti luce in via Stabilimenti.

Sono in fase di conclusione anche gli interventi effettuati da Brianzacque sulla via Silvio Pellico, che, dopo il completo rifacimento di tutte le linee sotterranee, potrà finalmente essere oggetto di riasfaltatura definitiva in primavera, e quelli a cura di Open Fiber, che sta completando la posa della fibra ottica, dopo l’accensione del Pcn “Punto di consegna neutro” a sud della stazione ferroviaria di via I maggio al servizio dell’intero territorio di Ceriano Laghetto e Cogliate. Sono stati inoltre da poco ultimati due campi da padel, una disciplina simile al tennis, e relativi spogliatoi che andranno ad arricchire ulteriormente gli impianti del Ceriano Tennis Club.

“Sono mesi di grande attività sulle nostre strade e all’interno delle aree e degli edifici pubblici” -commenta il Sindaco Roberto Crippa. “Lavorare in questo periodo è molto complicato per tanti motivi legati agli effetti della pandemia e delle restrizioni imposte per contenerla, ma stiamo facendo tutti un grande sforzo per riuscire a portare a termine cantieri importanti che ci restituiranno una Ceriano più bella, più sicura e più funzionale, che ci auguriamo tutti possiamo presto tornare ad apprezzare”.

“Un grande ringraziamento va a Regione Lombardia e al cosiddetto Piano Fontana, senza le cui risorse nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Soldi veri, risorse concrete per piccole e grandi opere che migliorano il territorio e danno respiro ad una economia in affanno a causa del Coronavirus” chiosa l’Assessore alle Manutenzioni Dante Cattaneo.