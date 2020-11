Cesano Boscone. Biblioteca comunale: consegna a domicilio

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 novembre 2020 – Il decreto ministeriale che individua la Lombardia come zona rossa ha imposto la chiusura dei luoghi di cultura, comprese le biblioteche.

L’Amministrazione comunale vuole sostenere i tanti lettori che frequentano i locali di Villa Marazzi con un servizio tutto nuovo: la consegna a domicilio.

“La chiusura di un luogo di cultura – ha spiegato Marco Pozza, assessore alle Politiche culturali – è sempre una cosa triste. Abbiamo compreso le necessità del Governo e delle autorità sanitarie e abbiamo chiuso al pubblico la Biblioteca, ma vogliamo che la cultura non si fermi completamente”.

Dal 9 novembre è possibile prenotare telefonicamente i libri che si desidera leggere contattando il numero 02 48694 400, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12. Verrà concordata la consegna che verrà effettuata in assoluta sicurezza.

“Grazie alla disponibilità dei nostri bibliotecari e del Settore cultura che ringrazio – prosegue l’assessore – riusciamo a garantire la possibilità di usufruire a casa del grande patrimonio librario che abbiamo a Cesano”.

I libri disponibili possono essere consultati sul catalogo on line di Fondazione per Leggere selezionando la Biblioteca di Cesano Boscone. Occorre essere iscritti al sistema inter bibliotecario della Fondazione, ma non è possibile, per il servizio a domicilio, richiedere libri di altre biblioteche.