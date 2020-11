Rigenerazione urbana: firmata una convenzione tra la Città metropolitana, la Fondazione e l’Ordine degli architetti

Lo scorso ottobre è stata stipulata una convezione tra la Città metropolitana di Milano, la Fondazione e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano per promuovere una collaborazione sulla formazione dei dipendenti pubblici dei Comuni dell’area metropolitana e della Città metropolitana di Milano iscritti all’Ordine, con lo scopo di agevolare un interscambio di conoscenze per un più condiviso sapere tecnico e professionale.

La convezione prevede una serie di incontri di approfondimento tecnico e di interazione di esperienze. Si comincerà martedì 24 novembre – dalle ore 09.30 alle 18.30 – con un webinar dal titolo “Grande Milano, la dimensione metropolitana”.

Si parlerà del “modello Milano”, che catalizza su di sé anche importanti investimenti stranieri e lavora puntando su una sinergia virtuosa tra pubblico e privato,rispettando i valori di ogni componente delle società, dalle università alle imprese. Milano e il suo territorio metropolitano si trovano oggi in un momento storico di grandi cambiamenti: dopo Expo 2015 e la realizzazione di grandi interventi urbani, la trasformazione prosegue.

< > così Arianna Censi, vicesindaca della Città metropolitana di Milano.

L’evento è organizzato in due sessioni: in mattinata un seminario sulla rigenerazione urbana e territoriale, con stretto riferimento allo strumento della perequazione, realizzato su proposta e in collaborazione con Città Metropolitana e nel pomeriggio una tavola rotonda di approfondimento sulla dimensione metropolitana del capoluogo lombardo con esperti nazionali e internazionali del mondo della professione, del progetto e delle politiche urbane.

Tanti gli interventi: il buon esempio di Vienna con la partecipazione di Dominique Alba, direttrice di Atelier parisien d’urbanism (Apur) e la prossima sfida delle Olimpiadi invernali con l’intervento di Dominic Weiss, responsabile di Smart city agency. Il mondo della ricerca sarà rappresentato da Massimo Bricocoli, Paola Puccie Mario Parisdel Politecnico di Milano, da Aurelio Bruzzo dell’Università degli studi di Ferrara, da Tommaso Bonetti dell’Università di Bologna e da Ezio Micelli dello Iuav di Venezia. Sulla perequazione territoriale interverrà anche Alessandro Delpiano, dirigente Città Metropolitana Bologna.Tra i rappresentanti delle istituzioni Arianna Censi, vicesindaca della Città metropolitana, Roberta Guaineri assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita e Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica, all’Agricoltura e al Verde del Comune di Milano.

PROGRAMMA

I PARTE – SEMINARIO

La dimensione metropolitana della rigenerazione urbana: opportunità e sfide introdotte dalla legge regionale lombarda 18/2019

Webinar | 9:30 – 13:30 | 4 cfp

Iscrizioni su iM@teria

9:00 | REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 9:30 – 9:45 |SALUTI ISTITUZIONALI

Paolo Mazzoleni, presidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Milano

Perequazione urbanistica e perequazione territoriale

9:45 – 10:10 | Ezio Micelli, IUAV Venezia

10:10 – 10:35 | Aurelio Bruzzo, Università degli studi di Ferrara

Esperienze di perequazione territoriale

10:35– 10:50 | Alessandro Delpiano, dirigente Città Metropolitana Bologna

10:50– 11:05 | Tommaso Bonetti, Università di Bologna e consulente giuridico al PTM di Città Metropolitana Bologna

La perequazione come strumento per la rigenerazione territoriale

11:05 – 11:20 | Isabella Susi Botto, direttore progetto WMRU, Città Metropolitana di Milano

11:20 – 11:35 | Mario Paris, DASTU, Politecnico di Milano

Esperienze di perequazione urbanistica

11:35 – 11:50 | Giovanni Oggioni, direzione Sportello unico edilizia Comune di Milano

11:50 – 12:05 | Alessandra Bazzani, partner Amministrativisti associati

12:05 – 12:15| PAUSA

12:15 – 13:15 | TAVOLA ROTONDA

Le nuove opportunità offerte dalla legge in termini di incentivi e nuove forme di partenariato pubblico privato. Con Cristina Alinovi, architetto; Luca Grassi, Area Tecnologia Economia Assimpredil Ance Lombardia; Roberto Nastri, Forum Finanza Sostenibile

13:15 – 13:30 | DIBATTITO E CONCLUSIONI

II PARTE – CONVEGNO

La dimensione metropolitana del territorio milanese

Webinar | 14:30 – 18:30 | 4 cfp

Iscrizioni su iM@teria

14:30 – 14:40 | Saluti istituzionali

Paolo Mazzoleni, presidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Milano

Arianna Censi, vicesindaca Città metropolitana

Milano 2030, pianificare il futuro

14:40 – 15:00 | Franco Sacchi, direttore del Centro Studi PIM

Parigi città metropolitana, un caso studio

15:00 – 15:20 | Dominique Alba, direttrice di APUR Atelier parisien d’urbanisme

Progettare una smart city: il caso di Vienna

15:20 – 15:40 | Dominic Weiss, responsabile di Smart City Agency

Olimpiadi Milano-Cortina, la prossima sfida

15:40 – 16:00 | Roberta Guaineri, assessore a Turismo, Sport e Qualità della vita e Pierfrancesco Maran, assessore Urbanistica Comune Milano

16:00-16:15 | PAUSA

16:15-18:15 | I PRINCIPALI TEMI

Progetto urbano e territorio: Cino Zucchi, architetto e docente / Corinna Morandi, vicepresidente Ordine Architetti Milano

Abitare la città metropolitana: Massimo Bricocoli, Politecnico di Milano / Francesca Vagliani, consigliere Ordine Architetti Milano

Rappresentare lo sviluppo con app e piattaforme: Stefano Tropea, consigliere Ordine Architetti Milano

Mobilità metropolitana e regionale: Paola Pucci, Politecnico di Milano / Aldo Ciocia, Inu Lombardia

18:15-18:30 | CONCLUSIONI

Raccolta delle principali questioni emerse.

L’evento sarà dedicato all’architetto Corinna Morandi,vicepresidente dell’Ordine, scomparsa il 17 novembre.