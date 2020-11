Abbiategrasso. 25 novembre: la facciata del Castello Visconteo si tingerà di rosso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 19 novembre 2020 – In occasione della prossima Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nonostante le necessarie limitazioni per contrastare l’epidemia di Covid – 19, Abbiategrasso sarà comunque pronta a dire “No alla violenza sulle donne” in diversi modi.

Su iniziativa della Consigliera delegata alle Pari Opportunità Sara Valandro, insieme alla neonata Commissione Pari Opportunità del Comune, mercoledì 25 novembre dalle 18 alle 23 la facciata del Castello Visconteo si tingerà di rosso: le luci scarlatte lo illumineranno per ricordare a tutti di combattere e rifiutare ogni forma di violenza e prevaricazione di genere. Il sindaco Cesare Nai, insieme alla consigliera Valandro, presenzierà all’accensione.

Inoltre, il servizio Lavori Pubblici del Comune ha posizionato nei pressi del ponte Milano – il tratto che collega piazza Garibaldi a viale Cavallotti e alla stazione ferroviaria – una nuova panchina, sempre di colore rosso: proprio mercoledì 25 novembre alle 11, il vicesindaco Roberto Albetti e la consigliera Valandro posizioneranno qui una targa, per richiamare alla memoria di tutti l’importanza di promuovere dialogo e rispetto all’interno di ogni rapporto.

targaInfine, tutte le cittadine e i cittadini, insieme agli esercizi commerciali, sono invitati per quella giornata ad “accendere” di rosso la città: allestimenti, luci accese,… Iniziative diverse ma sempre rispettose della normativa e dettate dalla creatività di ognuno, per simboleggiare attraverso il colore l’unanime e diffuso “NO alla violenza”, che deve essere vissuto e ribadito anche e soprattutto nella quotidianità.

“Purtroppo il proseguire dell’emergenza sanitaria ci ha costretti a ridimensionare gli eventi che avevamo programmato in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne – spiega la consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità Sara Valandro – Nonostante tutto, esprimeremo comunque la nostra sempre più decisa opposizione a ogni forma di discriminazione e violenza. Invito allora tutte e tutti a manifestare con forza e decisione il proprio “No” e a postare anche su Facebook o Instagram un messaggio, un’immagine, un breve video accompagnato dall’hashtag #AbbiategrassoDiceNo. I social network sono infatti, soprattutto in questo periodo di distanziamento – conclude Valandro – strumenti di comunicazione importanti soprattutto per i più giovani, fondamentali per mantenere contatti e confermare messaggi e valori.”