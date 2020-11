BAREGGIO. SALVANO UOMO COLTO DA INFARTO, PREMIATI DALLA GIUNTA

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 19 novembre 2020- Un’onorificenza per i due giovani eroi, straordinario esempio di virtù e senso civico. La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha deciso di conferire il “Riconoscimento Civico” a Thomas Renda e Gabriele Ramires, che lo scorso 14 ottobre sono riusciti a salvare la vita a un uomo di 55 anni andato in arresto cardiaco all’interno della loro palestra di via Adamello.

Con professionalità, lucidità e determinazione, Thomas e Gabriele hanno messo in pratica gli insegnamenti ricevuti durante i corsi di primo soccorso e, attraverso il massaggio cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore, hanno evitato la tragedia.

“Vogliamo riconoscere pubblicamente l’alto valore sociale e morale del gesto compiuto dai due nostri giovani concittadini – ha dichiarato il sindaco Linda Colombo -. Nelle prossime settimane, in un’apposita cerimonia ristretta a causa dell’emergenza sanitaria, consegnerò loro una pergamena e li ringrazierò ufficialmente per quello che sono riusciti a fare e per l’esempio e la dimostrazione di senso civico che hanno dato a tutti noi”.

Redazione