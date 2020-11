Lissone. Educazione finanziaria, due progetti per i giovani

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 19 novembre 2020 – Lezioni a distanza per “insegnare” le basi dell’educazione finanziaria, podcast liberamente consultabili sul web per ri-ascoltare il dibattito fra giovani sul tema del risparmio.

Sono queste due azioni del progetto “Oggicresco” dedicato al tema dell’educazione finanziaria e realizzate dal Comune di Lissone all’interno della partnership con i Comuni di Desio e Seregno e finanziato dal bando “La Lombardia è dei giovani 2019”.

Sono iniziati la seconda settimana di novembre e proseguiranno fino alla fine dello stesso mese, nel formato DAD – Didattica a Distanza, gli incontri sull’Educazione Finanziaria rivolti a nove classi dell’IIS “Meroni” di Lissone. Le lezioni, che sono una delle azioni del progetto “Io Cresco” di cui l’Amministrazione Comunale di Lissone è capofila, interesserà 9 classi dell’Istituto di via Stoppani per un totale di circa 150 studenti.

Gli incontri, che vanno a completare il percorso didattico degli studenti coinvolti, hanno l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi agli elementi che costituiscono il senso dell’educazione finanziaria, ovvero quelli relativi al risparmio, all’uso dell’e-commerce, alle gift-card e ad altri strumenti di pagamento o risparmio.

Sotto la guida di un operatore specializzato, le classi dell’indirizzo “Servizi Commerciali” affronteranno un primo incontro di circa 1 ora e mezza cui farà seguito un’esperienza laboratoriale che, in formato virtuale, li metterà alla prova con un game tutto da scoprire.

L’ottica è quella di formare i ragazzi della scuola superiore anche in vista di momenti di peer education: i ragazzi che ora si formano potranno essere, a loro volta, i formatori dei loro coetanei, con maggiore facilità di comunicazione dei messaggi perché provenienti da “pari grado”

L’educazione finanziaria, sempre nell’ambito del progetto sovracomunale, continua ad essere uno dei temi delle nuove puntate di “Senza Filtro”, in onda su RadioLOL e disponibili in formato podcast al link https://www.mixcloud.com/RadioLOL/?fbclid=IwAR3maCM4GizsmVcCnAE6JO9c57tKfcdfEp-iFogM-jF3RD72WXH1MPbUPSA

Grazie alla disponibilità della redazione, che sta operando da remoto, i conduttori del programma hanno costruito un’intera puntata sul concetto di risparmio dal titolo “#EconomiaSpicciola: Dal salvadanaio, al materasso, dalle gift-card ai buoni sconto per la spesa. Quali sono i vostri metodi per risparmiare?”. Un’altra, dal titolo “#YoungHeroes – Giovani che fanno la differenza: quali sono i cambiamenti, le attività, innovazioni, che avete fatto e che hanno fatto la differenza?”, ha avuto come ospite Gianluca Pittelli, molto noto al mondo dal gaming.

Le due puntate, condotte dalla redazione giovanile, hanno creato engagement in particolare nel momento in cui sono state approfondite tematiche legate al risparmio. Un ampio dibattito ha coinvolto temi “passati” e “futuri” quali il concetto di “paghetta”, quello delle criptovalute, per arrivare ai social network e al tema dell’accantonamento dei guadagni fino al raggiungimento dell’obiettivo desiderato.

Nelle prossime settimane, la redazione lavorerà per altre puntate che abbiano al centro #YoungHeroes, continuando a riflettere sui temi legati alle competenze di vita e al protagonismo giovanile.