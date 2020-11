BAREGGIO – TASSA SUOLO PUBBLICO, ESTESA L’ESENZIONE

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 20 n0vembre 2020 – Un’altra misura di sostegno ai commercianti di Bareggio. Ieri sera in Consiglio comunale l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha approvato l’esenzione della COSAP per il 2020 (periodo Covid) anche per le attività che pagano l’occupazione permanente di suolo pubblico. Chi ha già pagato verrà rimborsato.

“Da parte nostra vuole essere un altro segno tangibile di vicinanza alle nostre imprese in un anno di grande difficoltà – ha commentato il vicesindaco e assessore al Commercio, Lorenzo Paietta -. Questo provvedimento va ad aggiungersi agli sconti sulla TARI, all’esenzione sulla COSAP per chi paga l’occupazione temporanea e al Buono Imprese, già assegnato a 56 attività, per il quale abbiamo messo a disposizione un fondo di 150.000 euro. Colgo l’occasione per invitare ancora una volta i miei concittadini a fare acquisti nei negozi di Bareggio e a farsi portare la cena a casa da uno dei nostri ristoranti o pizzerie. Sul sito del Comune trovate l’elenco sempre aggiornato delle attività che svolgono il servizio di consegna a domicilio”.