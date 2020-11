Cocktail a domicilio: come divertirsi a Milano rispettando la quarantena

Milano, 20 novembre 2020 – Noi milanesi, si sa, non possiamo proprio rinunciare all’aperitivo. Un momento della giornata tanto atteso che apprezziamo tanto anche per festeggiare gli eventi più importanti della nostra vita.

Organizzare la serata di Capodanno degustando un buon aperitivo è sicuramente un’ottima maniera per trascorrere l’ultima notte dell’anno.

Purtroppo, attualmente sono tantissime le incertezze che ci attanagliano pensando al periodo natalizio e soprattutto al Capodanno. Non sempre è facile capire cosa è concesso fare e cosa no a causa della pandemia in corso e delle conseguenti restrizioni imposte.

Gustosi cocktail con consegna a domicilio

Anche in questo momento in cui dobbiamo restare tutti a casa e rispettare le regole anti-covid, i vari bartender dei locali e bar milanesi si sono ingegnati per continuare a offrire i loro fantastici cocktail, ma a domicilio. Condividendo le loro ricette e i loro segreti per prepararli al meglio anche a casa.

In questo momento tanto difficile che stiamo vivendo, riscoprire il piacere della cucina fatta in casa ha alleggerito molti di noi.

Aperitivi ai tempi della pandemia

Tutti coloro che non vogliono rinunciare all’ora dell’aperitivo anche in tempi di pandemia, possono optare per degustarlo comodamente a casa con la consegna a domicilio di tutto il necessario.

Molti locali e produttori locali si sono organizzati con il cocktail delivery, sicuramente un concetto bizzarro ma tanto apprezzato in questo momento storico.

Si può scegliere se farsi consegnare un BOX contenente una serie di stuzzichini accompagnati a dei drink già pronti e miscelati perfettamente, oppure se optare per il cocktail ready to drink, ossia la consegna di un kit per la preparazione casalinga del cocktail preferito.

I drink da preparare a casa vengono consegnati con un kit da miscelare con il ghiaccio e poi agitare con cura per assaporare subito tutta la sua prelibatezza. La scelta dei gusti tra cui scegliere è ampia, si spazia dal mojito al cosmopolitan, dall’americano al gin fizz, solo per fare un esempio.

L. M.