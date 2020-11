“Dona i tuoi occhiali”: ecco l’iniziativa Lions Club di Corsico insieme al Comune di Trezzano sul Naviglio

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 20 novembre 2020 – Dal 23 novembre al 3 dicembre è possibile donare i propri occhiali usati nei box posizionati nelle sedi comunali e nelle scuole trezzanesi.

L’Amministrazione comunale ha aderito al progetto dei Lions Club International e curato sul territorio dal Lions Club di Corsico: i cittadini sono invitati a donare i propri occhiali (senza astuccio né cordini) per poterli distribuire a persone di ogni età che ne hanno bisogno in Italia e nel mondo. Gli occhiali raccolti saranno verificati, sanificati con cura e inviati ai Centri Raccolta Lions Club che si occuperanno della valutazione ottica e dell’invio a destinazione per un nuovo importante utilizzo.

Da lunedì 23 novembre i contenitori per la raccolta degli occhiali saranno posizionati nella sede comunale di via IV Novembre, al Centro Socio Culturale di via Manzoni e presso gli uffici tecnici di via Boito. I box sono presenti anche nelle scuole: nei giorni scorsi sono stati consegnati ai dirigenti scolastici e al sindaco Fabio Bottero.

Altri contenitori si trovano anche presso l’edicola di via Turati, la sede dell’Associazione Amici del Parco Virgilio, la Cartoleria Chiesa di via Dante e alle due Caritas San Lorenzo e Sant’Ambrogio.

Altri esercenti interessati a posizionare le scatole per la raccolta possono rivolgersi alla segreteria del sindaco.

“Aderiamo volentieri a questa iniziativa di solidarietà – dichiara il sindaco Fabio Bottero – e ringraziamo il Presidente e i soci del Lions Club di Corsico che ne sono i promotori sul nostro territorio, sempre presenti a sostegno delle nostre comunità. Capita a molti di cambiare occhiali: lenti e montature non più adatte a noi, possono essere utili per altre persone, dopo un’opportuna sanificazione e verifica. Un riutilizzo virtuoso a sostegno di chi si trova in condizioni economiche precarie e non può permettersi l’acquisto degli occhiali”.

