Giornata dell’infanzia: le iniziative a Basiglio

Basiglio (20 novembre 2020) – Si apre oggi, in occasione della “Giornata internazionale per i

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, la campagna elettorale per il rinnovo del CCR, il Consiglio

comunale dei ragazzi. L’organismo è composto da 20 ragazzi appartenenti alle classi quarte e

quinte della primaria e alla scuola secondaria di primo grado, che rimarranno in carica per due

anni.

Durante la campagna elettorale, verranno proiettati i video ed esposti i cartelloni realizzati dai

candidati.

Le elezioni si terranno venerdì 4 dicembre con una modalità mista in presenza – grazie alla

collaborazione dei docenti – e on-line.

Infatti, per gli alunni della primaria e delle prime classi della secondaria verranno predisposte

apposite aule a scuola, mentre gli studenti delle classi seconde e terze potranno votare su una

survey di Google (con conteggio automatico dei voti).

“Vista la grande importanza che il CCR riveste per gli studenti – commenta Daniela Gironi,

assessore all’istruzione – non ci siamo fatti scoraggiare dalle disposizioni antiCovid e abbiamo

individuato una soluzione che ne permette il regolare rinnovo. Il Consiglio comunale dei ragazzi,

infatti, dà ai giovani la possibilità di esprimere le proprie idee e di formulare proposte che

verranno poi sottoposte, alla fine dell’anno scolastico, all’attenzione del sindaco e degli assessori

di competenza per poterne verificare la fattibilità. Una vera e propria occasione per i ragazzi di

mettere in campo idee per migliorare la città di Basiglio”.

Il messaggio del sindaco Lidia Reale ai bambini e ai ragazzi di Basiglio in occasione dellaM Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne

ricordano”, scriveva Antoine de Saint-Exupéry. In occasione della “Giornata internazionale

dell’infanzia e dell’adolescenza”, che quest’anno si propone di essere “un giorno per reinventare

un futuro migliore per ogni bambino”, il sindaco Lidia Reale rivolge un augurio ai cittadini più

giovani.

“Dal 1959, quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione dei diritti del

fanciullo, il 20 novembre – sottolinea il sindaco Lidia Reale – rappresenta una giornata di

confronto, di riflessione, di approfondimento sui vostri diritti: quest’anno andrà celebrata con

maggiore impegno per la difficile situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia.

Prima da assessore e poi da sindaco, ho voluto che il 20 novembre fosse anche un’occasione di

esercizio della democrazia, con l’elezione dei rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi e

delle ragazze. L’emergenza sanitaria, però, ci costringe – evidenzia il primo cittadino – a un

cambiamento di data, per cui le votazioni si terranno il prossimo 4 dicembre.

Le idee, le iniziative da voi progettate attraverso il CCR e la partecipazione alle proposte del

Comune hanno sempre rappresentato un valore per tutta la nostra comunità, stimolando gli

adulti a impegnarsi per il domani, per un futuro che sarà vostro.

Ogni anno, investiamo moltissime risorse pubbliche per migliorare i luoghi a voi riservati o che

siete abituati a frequentare: dalla scuola alle aree di gioco, dai parchi alle biblioteche e agli spazi

sportivi.

Soprattutto in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, è fondamentale

garantire il diritto alla salute – scrive il sindaco – proprio partendo da voi. Per salvaguardare

anche i genitori e i nonni. Così come il diritto allo studio, che ritengo fondamentale per la vostra

crescita e ci vede impegnati con la massima attenzione.

In questa giornata importante, vi invito a continuare a sognare e a farci conoscere i vostri bisogni

e l’idea del futuro che desiderate – conclude Lidia Reale – con l’obiettivo di ottenere un mondo

migliore nel quale i diritti di tutti siano rispettati, compresi quelli dei vostri coetanei di ogni parte

del mondo.

Sosteniamoci a vicenda e fate sentire la vostra voce!