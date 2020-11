(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 20 novembre 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.00, in viale Toscana, all’altezza del civico 29, per un incidente tra un’auto e una moto, il motociclista è stato trasportato in codice giallo all’Humanitas di Rozzano.

redazione