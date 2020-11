(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 novembre 2020 – Stamane, intorno alle ore 6.00, in via Lambruschini, in zona Bovisa, un uomo di 56 anni ha tentato di uccidere a coltellate la moglie di 62 anni e la suocera di 90 e ha cercato, poi, di uccidersi. Le due donne sono state trasportate in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano con ferite all’addome e al torace. L’uomo, invece, si è procurato delle ferite che non sarebbero comunque gravi.