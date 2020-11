(mi-lorenteggio.com) Corsico, 23 novembre 2020 – Questa sera, intorno alle ore 17.40, lungo la Nuova Vigevanese all’altezza dell’incrocio per via Cesano Boscone, per un incidente tra un’auto e una moto, un motociclista 45enne, è stato trasportato all’Humanitas di Rozzano in codice verde, per le ferite riportate dopo la caduta.

V. A.