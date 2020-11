RILANCIO LOMBARDIA. MATTINZOLI: BUON ESITO PRIMA FINESTRA BANDO CON 5.455 DOMANDE PRESENTATE

Milano, 23 novembre 2020 – “Si è aperto oggi alle ore 11.00 il primo Avviso, rivolto alle microimprese, della misura ‘Sostegno Impresa Lombardia – Sì Lombardia’, fortemente voluta dal presidente Attilio Fontana, con la collaborazione dell’assessore Caparini e il mio concerto politico, per aiutare velocemente e concretamente le imprese in un momento così grave e difficile”.

Lo afferma l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli.

“Per la delicatezza di un intervento su platee così duramente provate e per la necessità di dare risposte davvero celeri e non burocratiche a chi ne ha realmente bisogno – prosegue Mattinzoli – ma anche per onorare la tradizione di efficienza e di professionalità che contraddistingue la storia di Regione Lombardia, abbiamo dedicato particolare attenzione e cura nell’impostazione di questa misura”.

“Alla luce dell’andamento che ha avuto la presentazione delle istanze durante questa prima giornata, possiamo dire di essere soddisfatti del buon esito che ha avuto finora la procedura e la risposta del sistema delle imprese alla nostra iniziativa” ha continuato l’assessore.

“Non volevamo che l’iniziativa, pur dovendosi svolgere in tempi strettissimi – sottolinea il titolare della delega allo Sviluppo economico in Giunta regionale – fosse un ‘click day’. Così infatti non è stato, anche grazie alla diluizione dell’avvio su 7 finestre diverse e alla semplicità della procedura. Non volevamo che nessuno rimanesse escluso e, al momento, i numeri delle domande depositate e in corso di deposito rispetto ai budget preventivati ci danno ragione e permettono tranquillamente di assicurare che tutti gli aventi diritto in regola con le condizioni richieste in autocertificazione, avranno il loro indennizzo”.

“Alle 18.00 sono state 5.455 le domande presentate per la prima finestra – ha rimarcato Mattinzoli – rivolta alle aziende di Trasporti persone e commercio carburante al dettaglio, di cui le prime 3.000 trasmesse e protocollate entro le ore 11.30. La presentazione delle domande di richiesta di contributo a fondo perduto ha occupato alle imprese in media meno di 9 minuti”.

“Alle ore 15.00 – ha evidenziato l’assessore regionale – si è aperta la seconda finestra, rivolta alle aziende di Commercio al dettaglio abbigliamento, calzature e articoli in pelle, con stessi livelli di servizio, nonostante la sovrapposizione di disponibilità delle due finestre aperte. Alle 18.00 sono risultate trasmesse e protocollate sulla seconda finestra circa 1.386 domande. Si è registrato per questa seconda finestra un minor numero di utenti che a mezzora dall’apertura avevano presentato circa 400 domande. I tempi medi di compilazione della domanda sono stati di 13 minuti”.

“Volevamo che gli operatori economici lombardi trovassero, anche in questa occasione, uno sportello ‘amico’, efficiente e non burocratico. Pensiamo che così sia stato – conclude – considerato che i commenti che stiamo raccogliendo sono di una esperienza di profilazione e di caricamento della domanda molto semplice e veloce. Voglio ricordare qui che dal 18 novembre, mercoledì scorso, si sono profilate ex-novo sulla piattaforma regionale Bandi OnLine 9.800 imprese; i tempi medi di compilazione dei dati di profilo sono stati di 10 minuti; i tempi medi di validazione del profilo sono stati di 90 minuti”.