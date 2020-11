Trezzano. Le iniziative per il 25 novembre

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 23 novembre 2020 – Lo striscione per dire NO alla violenza sulle

donne e la passeggiata virtuale tra le panchine rosse trezzanesi, con i numeri per

chiedere sostegno aiuto (il numero nazionale 1522 e il numero verde dello Sportello antiviolenza

del territorio 800 049 722). Le “Storie di donne”, con le proposte delle Biblioteche

trezzanesi che consigliano una serie di romanzi e saggi da prenotare per la consegna a domicilio

o da scaricare da fondazioneperleggere.medialibrary.it.

E, ancora, le iniziative insieme ai Comuni della zona, con l’adesione alla campagna delle rete

antiviolenza territoriale “Stendiamo un panno rosso a finestre e balconi” fino al 29

novembre – appeso anche al balcone dell’ufficio del sindaco Fabio Bottero in Municipio – e la

diffusione del video dal titolo “In piedi signori davanti ad una donna”, interpretato dalla

compagnia teatrale trezzanese Cheproblemacè.

Il 25 novembre novembre alle 18.30 le associazioni di donne del territorio prongono anche una

Diretta Facebook sul tema “Dalla violenza di un uomo puoi uscire”.

“Le donne non sono sole – dichiara Giulia Iorio, assessore alle Pari opportunità – e possono

chiedere aiuto: sulle panchine rosse nei nostri parchi riportiamo il numero del Centro antiviolenza

del territorio a cui possono rivolgersi quando mariti, compagni, ex findanzati agiscono violenza su

di loro. Le proposte del territorio in occasione del 25 novembre sono importanti, significano

un’assunzione di responsabilità. Perché la battaglia contro la violenza non resti confinata a una sola

giornata, perché uomini e donne siano entrambi protagonisti di un necessario cambiamento

culturale”.