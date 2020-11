(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 novembre 2020 – Stamane, intorno alle ore 7.30, in via Losanna, all’altezza di via Pietro Marussing, un 23enne, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da una vettura, riportando gravi ferite. Soccorso da un’automedica e un’ambulanza, è stato portato in codice rosso in gravi condizioni in ospedale, mentre la Polizia Locale, ha compiuto tutti i rilievi.

V. A.