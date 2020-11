TASSA RIFIUTI, PROROGATI I TERMINI PER CHIEDERE LA RIDUZIONE

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 24 novembre 2020 – Prorogati i termini per chiedere la riduzione della TARI. Ieri la Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha deciso di concedere la possibilità di presentare domanda fino all’11 dicembre. “D’accordo col concessionario abbiamo deciso di prolungare la scadenza della delibera, che aveva come termine il 6 novembre, per dare la possibilità di usufruire delle agevolazioni al maggior numero di imprese e di cittadini“, ha spiegato l’assessore al Bilancio Nico Beltramello.

La Giunta ha previsto uno sconto del 50% della parte variabile per tutte le attività produttive (utenze non domestiche) rimaste chiuse durante il lockdown e l’esenzione del 100% o fino ad un massimo di 150 euro per le famiglie che si trovano nello stato di disagio. “Invitiamo tutti coloro che ne hanno diritto a fare richiesta”, ha aggiunto l’assessore Beltramello. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito internet del Comune al seguente link https://www.comune.bareggio.mi.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16936&idArea=16939&idCat=28698&ID=28698&TipoElemento=categoria. Le nuove domande saranno accettate da lunedì.

Per quanto riguarda la TARI, lo ricordiamo, l’Amministrazione comunale di Bareggio ha previsto anche un’ulteriore riduzione del 20% sulla parte variabile per tutte le utenze domestiche. Le famiglie troveranno lo sconto già calcolato nel bollettino del saldo, da pagare entro il 31 gennaio.