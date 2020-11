BAREGGIO – DIDATTICA A DISTANZA, IL COMUNE RIMBORSA LE SPESE ALLE FAMIGLIE

Un fondo comunale di 100.000 euro per supportare gli studenti nello svolgimento della didattica a distanza

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 25 novembre 2020 – La Giunta guidata da Linda Colombo ha varato un’altra importante misura di sostegno alle famiglie di Bareggio. Sono previsti bonus fino a un massimo di 100 euro per le spese già sostenute a partire dal 31 gennaio per computer, tablet, webcam, microfoni, casse acustiche, tastiera, mouse, modem, router wi-fi, abbonamenti mensili o a consumo per la connessione a internet, sia da linea fissa che tramite cellulare, inclusi gli acquisti di ulteriore traffico dati.

Il buono sarà assegnato agli studenti di seconda e terza media e delle superiori degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 residenti a Bareggio. Nel caso siano presenti più ragazzi all’interno dello stesso nucleo familiare, potrà essere presentata una domanda per ogni studente solo nel caso di acquisto di più dispositivi.

“Si tratta di una misura che va ad aggiungersi ai tanti aiuti alle imprese e alle famiglie che la nostra Giunta ha già erogato nell’ambito del ‘Piano Marshall’ per l’emergenza Covid – ha commentato l’assessore all’Istruzione Roberto Pirota -. Abbiamo preparato un bando ‘easy’ per assegnare il contributo a più ragazzi possibili. Noi faremo la nostra parte pubblicizzando al massimo questa iniziativa. Invito tutti i nostri studenti a fare altrettanto e a partecipare numerosi. Ci aspettiamo una risposta importante”.

L’Amministrazione ha utilizzato i fondi rimasti dal Piano per il diritto allo studio dell’anno scorso (39.500 euro) e, “con uno sforzo significativo, siamo riusciti a incrementarli fino a 100.000 euro – ha aggiunto Pirota -. Per permettere al maggior numero di famiglie di ottenere il contributo, abbiamo deciso di non vincolare l’adesione all’indicatore ISEE”.

La domanda può essere presentata dal 26 novembre al 20 dicembre, via mail all’indirizzo protocollo@comune.bareggio.mi.it seguendo le indicazioni che saranno presenti sul sito del Comune. Per info, bonusdad@comune.bareggio.mi.it oppure 02.90369242, 02.90369245, 02.90369247 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.