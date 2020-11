“Genio eterno”: il mondo piange la morte di Diego Armando Maradona

Giocatori, tifosi e politici esprimono dolore per la morte dell’argentino, ricordano il suo stile leggendario ed emozionante che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio

Il mondo del calcio è in lutto dopo la morte della leggenda del calcio argentino Diego Armando Maradona, con tributi che si riversano da tutto il mondo.

Considerato a lungo uno dei più grandi giocatori, il 60enne superstar che ha portato il suo paese a un titolo mondiale nel 1986 è morto mercoledì dopo aver subito un infarto nella città di Tigre.

La morte di Diego Armando Maradona è stata causata “in linea di principio” da cause naturali. Lo ha dichiarato ai media il procuratore generale di San Isidro, John Broyard.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social: dai politici nazionali, ai politici locali, ai cittadini, agli sportivi.

La morte di Diego Maradona è stata annunciata anche nell’Aula del Senato. “Non so se è opportuno, ma lo faccio, devo purtroppo annunciare che è scomparso Maradona, il calciatore che credo in Italia abbia molto influito sulla passione per questo sport. Alla famiglia e ai tifosi che lo hanno amato le mie condoglianze”: lo ha detto Ignazio La Russa, dallo scranno di presidente di turno dl Senato, durante i lavori a Palazzo Madama.

«È morto Diego Armando Maradona, il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità. Nel 2017 era divenuto nostro cittadino onorario. Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e felicità! Napoli ti ama!». Così in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha proclamato il lutto cittadino e che ha proposto: «Intitoliamo a lui lo stadio San Paolo».

“Il Papa è informato della morte di Diego Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incontro di questi anni e lo ricorda nella preghiera, come ha fatto nei giorni scorsi da quando ha appreso delle sue condizioni di salute”. E’ quanto dice all’ANSA il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Il presidente dell’Argentina Alberto Fernandez ha dichiarato mercoledì tre giorni di lutto nazionale dopo la morte di Maradona nella città di Tigre.

“Ci hai portato in cima al mondo. Ci hai reso immensamente felici “, ha twittato il presidente.

“E’ il nostro passato che se ne va”: è stato il primo commento di Michel Platini alla morte di Diego Armando Maradona ai microfoni della radio francese RTL.

Numerosi e tanti i messaggi di cordoglio in rete e in tv.

