Incidente a Gudo Visconti lungo la Sp 183, tre feriti

(mi-lorenteggio.com) Gudo Visconti, 25 novembre 2020 – Questa sera, intorno alle ore 17.20, lungo la S.P. 183, nel tratto che da Gudo Visconti porta nella frazione di Caselle, all’altezza di una curva, per un incidente, la cui modalità non è ancora nota, tre uomini di 39, 42 e 46 anni sono rimasti feriti. Soccorsi dai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, da un’automedica e da tre ambulanze, dopo le prime cure sono stati trasportati tutti in codice giallo. Due sono giunti al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano e uno, il piu grave, all’ospedale Niguarda di Milano.

All’inizio del mese, in un altro incidente, il Sindaco salvò una donna, rimasta incastrata nell’auto, dopo esser caduta in un fosso.

V. A.