“Lo compro sotto casa”, a Rho una vetrina virtuale per promuovere i negozi di vicinato

Già più di 100 le adesioni all’iniziativa promossa da Comune e ConfCommercio Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 25 novembre 2020. Sono già più di 100 le attività che hanno aderito a “Lo compro sotto casa”, vetrina virtuale che promuove negozi di vicinato, servizi e attività di ristorazioni in modo gratuito sul sito del Comune di Rho.

L’iniziativa, promossa da Comune di Rho e sostenuta dalla delegazione locale di ConfCommercio, ha l’obiettivo di promuovere gli acquisti “sotto casa”, aiutando il commercio locale, anche in vista degli acquisti di Natale.

La vetrina virtuale raccoglie sul sito del Comune, nella sezione “Vivere il Comune”, le attività sul territorio: una pagina è dedicata a Shopping e Aziende, con i negozi che consegnano a domicilio, (https://www.comune.rho.mi.it/it-it/vivere-il-comune/shopping-aziende), mentre “Dove mangiare” raccoglie bar, ristoranti e pizzerie aperti per asporto o che fanno consegne a casa https://www.comune.rho.mi.it/it-it/vivere-il-comune/dove-mangiare. Entrambe le pagine sono suddivise per categoria merceologica e sono in fase di aggiornamento. Ogni esercizio ha uno spazio per promuovere i propri servizi, oltre a dare informazioni su indirizzo, sito e recapiti, e può mostrare un’immagine. Per aderire alla piattaforma i negozianti devono compilare un form (disponibile a questo link https://forms.gle/U63fMu1bxkvdrXQu8) inserendo i dati e una foto del locale.

“Abbiamo promosso questa campagna, gratuita per tutti gli esercenti, per sostenere il commercio locale in un momento estremamente difficile – dice il vicesindaco e assessore al Commercio, Andrea Orlandi -. Il valore umano e sociale dei negozi sotto casa non è sostituibile o rimpiazzabile, come abbiamo tutti compreso bene nei mesi di lockdown. Come Amministrazione, stiamo promuovendo azioni per sostenere il commercio, prorogando al 31 dicembre le agevolazioni già introdotte a maggio a sostegno della categoria, come sospensione della Tassa di occupazione di suolo pubblico (Tosap) e la semplificazione delle pratiche e con un bando di 250mila euro a fondo perduto per rinnovare l’attività. Serve però l’aiuto di tutti, per questo invitiamo a un approccio consapevole negli acquisti, privilegiando le attività della zona. Molte si sono attrezzate per le consegne a casa, un servizio particolarmente utile in questo periodo. Anche a Natale, invitiamo tutti ad acquistare “sotto casa”, scegliendo i negozi della città. Serve davvero l’aiuto di tutti per superare questo momento”.

Anche i commercianti stanno promuovendo il servizio, per far sì che sia il più possibile completo e aggiornato, come spiega la presidente della delegazione di ConfCommercio Rho, Patrizia Giudici: “ConfCommercio ha affiancato l’amministrazione comunale, e in particolare l’assessore di competenza, per rendere più efficienti e proficue tutte le iniziative promosse per sostenere il commercio in città”.

