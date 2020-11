Cia Lombardia: mercati agricoli “natalizi” con La Campagna nutre la Città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 novembre 2020. “Terranno banco” per tutto dicembre, anche nel periodo natalizio, i mercati agricoli de La Campagna nutre la Città, organizzati da Cia Lombardia e La Spesa in Campagna.

Le date del mese sono:

Mercoledì 2 dicembre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 3 dicembre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30

Mercoledì 9 dicembre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, 9.00 alle 14.30

Giovedì 10 dicembre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 14.30

Sabato 12 dicembre, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 16 dicembre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 17 dicembre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 14.30

Domenica 20 dicembre, Melegnano Piazza Vittoria, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 23 dicembre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 24 dicembre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 14.30

Mercoledì 30 dicembre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 31 dicembre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 14.30

Nel corso delle giornate sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori ortaggi, frutta, uova, miele, marmellate, cereali, riso, zafferano, formaggi e latte di capra, vaccini, salumi, carni bovine, suine, pollami, conigli e trasformati, pasta fresca e pane.

Redazione