Maradona. Dal Lorenteggio, a Corsico, Cesano, Buccinasco in coda per giocare i suoi numeri al lotto

(mi-lorenteggio.com) Sud-ovest Milano, 26 novembre 2020 – La notizia della dipartita di Diego Armando Maradona, non solo per giocatori, amici e politici, che hanno espresso il dolore per la morte dell’argentino, ricordando il suo stile leggendario ed emozionante che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio, anche nei quartieri popolari del Sud Ovest Milano, ovviamente, come nel resto del mondo, la notizia ha lasciato tristi.

Tanti i cittadini che hanno espresso il proprio sentimento di lutto, di ricordo ed emozione sui social.

Ma, stamane, mentre in Argentina, si svolgevano tutti i preparativi per il grande saluto, a Napoli si celebrava il grande personaggio, a Milano e nel sud ovest, ma, non solo, le ricevitorie del lotto sono state prese d’assalto da donne e uomini, per giocare i numeri del Grande Diego.

Via whatsapp, soprattutto molte pensionate, hanno incominciato a far girare i numeri di Diego da giocare al lotto, superenalotto e varie estrazioni.

Al mercato del mercoledì, tra Cesano Boscone e Corsico, come al mercato di via Osoppo a Milano, l’argomento della morte di Maradona ha superato quello del “Coronavirus”. Oltre al lutto, il messaggio di giocare i numeri è stato un altro argomento diffuso. In serata al Lorenteggio, lunghe coda al tabaccaio vicino via Odazio, come ci racconta la signora Carla, che non è riuscita a giocare dalla fila.

Lunghe code in molte ricevitorie del territorio per omaggiare e sperando in una vincita “INSIEME” al grande Campione.

V. A.