CANTIERE M4 DI VIA SAN VITTORE, ON. MORELLI (LEGA): “RESIDENTI ABBANDONATI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 novembre 2020 – “Ho depositato un’interrogazione al Sindaco a tutela dei residenti di Via San Vittore, vessati da anni da un cantiere che impedisce l’uso dei posti auto privati, che spesso non consente o disturba il riposto notturno, che in alcuni casi ha anche causato crepe agli edifici.

Insieme ai colleghi Consiglieri di Municipio 1, Simone Maria Di Gennaro e Gianluca Lanza, chiediamo che il Comune, anche trovando una soluzione al problema della assurda pioggia di multe per divieto di sosta già inflitte agli stessi residenti cui ha tolto i parcheggi privati, si faccia carico delle esternalità negative di un’opera pure così importante, ascoltando i residenti e dando loro gli opportuni ristori”.

Così interviene il Capogruppo della Lega a Palazzo Marino Alessandro Morelli.