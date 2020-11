SOS Tariffe si unisce al Gruppo MutuiOnline

I fondatori del comparatore multiservizio, leader nei segmenti delle telecomunicazioni e nell’energia, cedono il 100%

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 novembre 2020 – L’operazione è scaturita dalla elevata complementarietà dei due gruppi: il Gruppo MutuiOnline, attraverso la sua Divisione Broking, è diventato in 20 anni leader nella comparazione nei prodotti finanziari (mutui e prestiti) e assicurativi.

I ricavi consolidati di SOS Tariffe e delle sue controllate (includendo SOS Consulting S.r.l.) sono stati Euro 8,2 milioni nel 2019 ed Euro 6,0 milioni nella prima metà del 2020, mentre l’EBITDA è stato di Euro 1,7 milioni nella prima metà del 2020.

L’operazione per i fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini ha avuto un valore complessivo superiore a 30 milioni e continueranno ad operare a beneficio di SOS Tariffe, accompagnandone la transizione all’interno di Gruppo MutuiOnline.

Con l’acquisizione di SOS Tariffe, la Divisione Broking aggiungerà nel proprio reporting una nuova linea di business, denominata Comparazione Telco & Energia.

Commentano Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini, fondatori di SOS Tariffe: “Questa operazione ci rende orgogliosi in quanto garantisce la continuità del brand SOStariffe.it all’interno di un gruppo che saprà valorizzare non soltanto quanto è stato costruito in tutti questi anni, ma anche e soprattutto le persone all’interno dell’organizzazione, la cui passione e dedizione sono state le fondamenta del successo della società.”

Afferma Marco Pescarmona, presidente di Gruppo MutuiOnline: “Siamo fieri dell’acquisizione di SOS Tariffe, che rappresenta il brand di riferimento nel proprio settore ed è fortemente complementare rispetto alle nostre attività di comparazione e intermediazione.” Prosegue Alessio Santarelli, general manager della Divisione Broking di Gruppo MutuiOnline: “Guardiamo con ammirazione a quanto ha costruito il team di SOS Tariffe in dieci anni e il nostro obiettivo è di continuare a costruire con questo team la prossima fase di crescita nel business della comparazione di prodotti di telecomunicazione ed energia.”

Advisor dell’operazione

Nell’operazione, Gruppo MutuiOnline è stata assistita da BE Partner in qualità di advisor finanziario, nonché dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e dallo Studio Morpurgo quali advisor legali.

I soci di SOS Tariffe sono stati assistiti da Scouting Group, tramite la società Scouting Capital Advisors e un team composto da Filippo Bratta ed Elena Dal Pozzo, in qualità di advisor finanziario e da Francesca de Fraja e Giulia Gandolfi, Pirola Pennuto Zei & Associati, quale advisor legale.

Redazione