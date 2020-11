10 suggerimenti per la festa dei 18 anni a distanza

Vuoi festeggiare il diciottesimo anche quando sei lontano dai tuoi amici? Ecco 10 suggerimenti

Milano, 28 novembre 2020 – Nessuno poteva immaginare che saremmo finiti a vivere nel corso di una vera e propria pandemia!

Il periodo che stiamo vivendo a causa del coronavirus è pieno di regole e restrizioni: uscire di casa non è un’opzione nemmeno per festeggiare i 18 anni.

Senza perdersi d’animo si può festeggiare in casa, basta sapere come farlo nel modo giusto per non perdersi d’animo e con la giusta grinta tipica di questa giornata di festa della quale si è i protagonisti indiscussi.

Come organizzare dunque una festa di 18 anni ai tempi della pandemia?

Per fortuna in nostro soccorso arriva il sito dedicato alle feste dei 18 anni, nel quale potrete scoprire tante idee per organizzare una perfetta giornata di festa.

Festa di 18 anni a casa in quarantena

Con l’aiuto della tecnologia si possono annullare le distanze per festeggiare ugualmente con i propri amici.

Per una giornata di festa perfetta, prima di tutto bisognerà regalarsi qualche momento di coccole, trascorrendo un po’ più di tempo a dormire e magari facendosi portare la colazione a letto.

Via libera alla cura del corpo: una bella maschera per il viso, uno scrub sotto la doccia, una bella piega ai capelli e via dicendo: l’importante è dedicare delle attenzioni extra al proprio corpo in questa giornata della quale siamo i protagonisti.

Una volta puliti e profumati sarà tempo di cimentarsi nella preparazione del dolce per il virtual party. Basterà lasciarsi ispirare dagli ingredienti presenti in cucina e da un po’ di fantasia.

Perfetta anche l’idea di farsi recapitare a casa con la consegna a domicilio il proprio piatto preferito.

Il giorno del compleanno è perfetto per farsi un bel regalo. Grazie alle tante e-commerce per gli acquisti online con consegna a domicilio, sarà divertente scegliere il regalo perfetto.

Tante idee e consigli per una giornata di festa ai tempi di coronavirus

Immancabili i festeggiamenti con gli amici più cari, i parenti o i compagni di scuola. Grazie alla tecnologia è possibile organizzare un virtual party, una vera e propria festa di 18 anni a distanza. Basta avere un pc e una connessione internet per dare vita a una festa più unica che rara che ci unirà ai propri cari…lontani, ma vicini!

Preparare al meglio la propria camera o la stanza dove si posizionerà il pc per la festa è d’obbligo. Divertente anche l’idea di preparare una playlist delle canzoni preferite da far partire non appena tutti gli amici saranno collegati.

Stilare una lista con 3 obiettivi da raggiungere una volta terminata la pandemia è sicuramente una buona idea.

Stare molto tempo in casa porta a trovarsi quasi sempre in tuta. Ma nel giorno del compimento dei 18 anni è d’obbligo indossare il vestito più bello. Nel grande giorno bisogna sentirsi al massimo della forma. Da non dimenticare un bel make-up accurato e una nail-art originale!

Infine può essere molto divertente, una volta pronti, approfittare del tempo libero e della giornata di festa per farsi dei selfie. Si potrà poi scegliere la fotografia migliore da utilizzare come copertina per i propri social.

